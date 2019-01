Xiaomi se frotte à Apple et Samsung sur les Champs-Élysées

publié le 18/01/2019 à 15:51

Xiaomi affiche ses ambitions à la face du monde. Le numéro deux chinois de la téléphonie a inauguré ce vendredi 18 janvier sa plus grande boutique d'Europe sur la très prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris. Un cadre à la hauteur des desseins du groupe qui n'en finit plus de défier les entreprises technologiques historiques. À commencer par Apple, qui a ouvert son propre magasin au numéro 114 de l'axe parisien il y a deux mois jour pour jour, mais aussi Samsung, qui a pris ses quartiers cet été pour un an dans un espace de démonstration éphémère quelques mètres plus bas. Huawei devrait suivre au printemps.



Installé au numéro 30 de la célèbre artère parisienne, le nouveau Mi Store de Xiaomi vient remplacer la boutique Quicksilver qui faisait face à la boutique du PSG et au cinéma Gaumont Pathé. Contrairement à l'Apple Store établi 600 mètres plus haut, le quatrième magasin français ouvert par Xiaomi en huit mois ne reprend pas vraiment les codes du luxe adoptés par les nombreuses enseignes haut de gamme qui ont fleuri sur l'avenue ces dernières années.

Réparti sur deux étages et près de 500 mètres carrés de surface, le vaisseau amiral européen de Xiaomi s'inspire volontiers des présentoirs des Apple Store pour exposer ses propres smartphones avec de grandes tables en bois au design épuré et une dominante de blanc. Mais le reste de la boutique est beaucoup plus chargé et l'accumulation des produits qui y sont proposés lui donne davantage des airs de magasin Ikéa pour technophiles.

Le Mi Store s'inspire volontiers des présentoirs à iPhone des Apple Store Crédit : RTL

L'intérieur du Mi Store fait penser à un Ikéa pour technophiles. Crédit : RTL

Faire découvrir l'écosystème Xiaomi aux Français

Car Xiaomi n'est pas qu'un fabricant de smartphones. Fondée en 2010 à Pékin, l'entreprise s'est d'abord fait connaître pour ses téléphones performants vendus à des prix défiant toute concurrence. Elles s'est ensuite diversifiée dans l'électronique grand public et les services et fédère aujourd'hui un vaste empire technologique allant des télévisions connectés aux scooters électriques, en passant par les cartes de crédit et le streaming audio ou vidéo.



La plupart de ses produits sont vendus sous la marque Mui, la marque commerciale de Xiaomi. Ils sont conçus par des entreprises dans lesquelles le groupe prend des parts et qu'il accompagne seulement dans la certification, le design ou la distribution. Le Mi Store des Champs-Élysées a vocation à faire découvrir ce large écosystème aux consommateurs français.



On trouve de tout dans ce magasin. Des brosses à dents connectées, des sacs à dos, des enceintes, des trottinettes électriques, des lampes, des rétroprojecteurs, des montres intelligentes et évidemment des smartphones. Le dernier modèle du groupe, le Mi Mix 3, y est vendu en exclusivité et s'affiche aux côtés des gammes Redmi et Pocophone.



Une vingtaine de produits sont proposés pour la première fois dans l'Hexagone, notamment les robots et peluches pour enfants, les écouteurs à réduction de bruit ambiant et le purificateur d'air. D'autres, comme le vélo électrique et les téléviseurs connectés, sont présentés en avant-première en vue d'une commercialisation prochaine.

Xiaomi propose pour la première fois ses robots pour enfants, son purificateur d'air et ses écouteurs à réduction de bruit en France Crédit : RTL

On trouve de tout dans le Mi Store Champs-Élysées Crédit : RTL

4e vendeur mondial de smartphones derrière Apple

L'inauguration de ce magasin vient ponctuer une croissance fulgurante en France et en Europe. Inconnu du grand public jusqu'au printemps dernier, Xiaomi a ouvert un premier Mi Store boulevard Sébastopol à Paris avant d'investir les Halles et Vélizy en quelques mois. Le groupe, qui promet de ne jamais réaliser plus de 5% de marges sur les ventes de produits hardware, a rapidement trouvé son public avec ses smartphones bien équipés au prix raisonnable.



Xiaomi revendique 9,3% de part de marché en volume de smartphones écoulés en France au troisième trimestre 2018. Son succès est plus éclatant encore au niveau mondial où l'entreprise se rapproche inéluctablement des leaders du secteur. Selon le dernier pointage du cabinet IDC, elle s'arroge 8,5% des ventes mondiales de smartphones quand Apple réalise 11,8% de parts de marché, contre 14,6% pour Huawei et 20% pour le champion Samsung. Signe de la popularité croissante de la marque, une centaine de fans a fait le pied de grue devant la boutique jusqu'à l'ouverture des portes à 13 heures.

De nombreux fans de la marque attendent devant le Mi Store depuis ce matin. L’ouverture des portes est prévue à 13h. #XiaomiChampsElysees pic.twitter.com/JpokszBjHg — RTL Futur (@rtl_futur) January 18, 2019