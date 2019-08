Xiaomi, Oppo et Vivo préparent un équivalent Android à AirDrop d'Apple

Crédit : The Verge

Xiaomi, Vivo et Oppo préparent une alternative à AirDrop

publié le 19/08/2019 à 19:40

Xiaomi, Oppo et Vivo, veulent créer une véritable alternative à AirDrop, le protocole d'Apple qui permet d'échanger facilement des fichiers conséquents entre deux appareils de la marque (iPhone, Mac, iPad) situés à proximité l'un de l'autre. Avec AirDrop, il suffit de quelques secondes pour envoyer une vidéo de plusieurs gigaoctets d'un iPhone à un autre. Mais le service est réservé aux appareils de la marque à la pomme. L'écosystème Android ne dispose pas d'un équivalent aussi performant à ce jour.

Pour combler ce manque, les trois entreprises chinoises, qui représentent près de la moitié des ventes de smartphones dans l'Empire du milieu, préparent leur propre solution qui fonctionnera sur leurs interfaces Android respectives, à savoir MIUI pour Xiaomi, ColorOS pour Oppo et FuntouchOS pour Vivo. L'initiative a été officialisée par Xiaomi dans un article publié sur WeChat, le premier réseau social chinois, et relayé par le site américain The Verge, ce lundi 19 août.

Ce nouveau protocole s'appuiera sur le Bluetooth pour appairer des appareils et utilisera le WiFi pour transférer des fichiers à des vitesses allant jusqu'à 20 Mo par seconde. Une version bêta du service sera lancée dès la fin du mois.

L'initiative intervient quelques semaines avant le déploiement de la prochaine version d'Android 10 Q dont l'une des nouveautés, baptisée Fast Share, permettra de partager rapidement des documents à l'aide du WiFi et du Bluetooth. Mais cette fonctionnalité ne sera pas proposée en Chine, où la suite logicielle d'Android (Gmail, Files, etc.) est indisponible et remplacée par des alternatives locales.

Xiaomi, Oppo et Vivo laissent la porte ouverte à d'autres acteurs de la téléphonie pour rejoindre l'alliance. On ignore si Huawei, autre poids-lourd du marché asiatique, compte répondre favorablement à cette main tendue. La firme de Shenzhen dispose en effet de sa propre solution OneHop, basée sur la technologie NFC, pour transférer des fichiers facilement entre deux appareils de la marque.