Xiaomi lance son nouveau Mi Mix 3 pour rivaliser avec le dernier One Plus

publié le 18/01/2019 à 10:30

Xiaomi lance son premier smartphone à écran coulissant. La marque chinoise profite de l'inauguration de son magasin parisien des Champs-Élysées ce vendredi 18 janvier pour commercialiser le Mi Mix 3, un smartphone aux composants haut de gamme et au design original. Sa caméra frontale est intégrée à un slider pour offrir une plus grande surface d'affichage utile, ici 93,4% de la face avant, un ratio qui surpasse les derniers iPhone et Samsung.



La technologie rappelle celle proposée par le Oppo Find X lancé l'an dernier à quasiment 1.000 euros. Mais contrairement à ce dernier, motorisée et automatisé, l'écran du Mi Mix 3 glisse vers le bas sur activation manuelle grâce à un système d'aimant pour laisser apparaître la caméra avec un son personnalisable par l'utilisateur.

L'activation du slider donne aussi accès à une interface d'outils rapides permettant de lancer rapidement la météo, l'enregistreur audio, une réponse à un message ou une application favorite. Cet écran est entièrement personnalisable. Selon Xiaomi, le système peut encaisser 300.000 cycles, soit environ cinq années d'utilisation en moyenne.



> How Durable is a Sliding Phone? - Xiaomi Mi Mix 3

L'écran semble clairement le point fort du Mi Mix 3 qui affiche une grande diagonale Oled de 6,4 pouces et une définition Full HD+. Le dos en céramique donne à l'appareil un aspect premium et solide. Trois coloris sont proposés, vert jade, bleu saphir et noir onyx.

La caméra avant du Mi Mix 3 est logée dans un écran à slider Crédit : Xiaomi

Un concurrent pour le dernier OnePlus

La partie photo est assurée par un double capteur principal 12 Mpx + 12 Mpx similaire à celui du Mi 8. Xiaomi à intégrer un mode de photographie de nuit pour réaliser de meilleurs clichés en basse lumière. La double caméra peut filmer en 4K et réaliser des super ralentis à 960 images par seconde. À l'avant, l'appareil à selfies est composé d'une double optique 24 Mpx + 2 Mpx. La configuration promet de bonnes performances.



Le Mi Mix 3 évolue sous Android 9 Pie et bénéficie du processeur Snapdragon 845 associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. Une version 5G est attendue dans l'année avec la nouvelle puce Snapdragon 855. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.200 mAh compatible avec la charge rapide via USB-C. Comme la plupart des smartphones récents, il n'a pas de prise Jack. Il ne propose pas non plus de certification IP68 et n'est donc pas étanche.



Le Mi Mix 3 est vendu à partir du 18 janvier au Mi Store des Champs-Élysées pour 499,99 euros. Un positionnement tarifaire qui le place en concurrence directe avec le dernier OnePlus 6T, juste en retrait des meilleurs smartphones du marché.