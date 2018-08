publié le 27/08/2018 à 15:45

Le succès des marques tierces donne des idées à la concurrence. À l'instar de ses rivaux chinois Huawei (avec Honor) et Oppo (avec OnePlus), le constructeur Xiaomi va lancer une nouvelle gamme de smartphones, baptisée Pocophone.



Désireuse de ne pas créer la confusion avec ses propres produits, qui visent directement Apple, Samsung et Huawei, la marque chinoise, implantée en France depuis la fin du mois de mai seulement, se lance ici à l'assaut de leurs principaux challengers, Honor et OnePlus.

Annoncé pour la première fois en Inde mi-août, le lancement de Pocophone a été officialisé en Europe ce lundi 27 août à l'occasion d'une conférence de presse au Palais de Tokyo, à Paris. Comme ses rivaux, Xiaomi entend tracer une séparation nette entre ses équipes et celles de la nouvelle entité dont les smartphones disposeront de leurs propres chaînes de conception et marketing, tout en tirant profit des liens noués par Xiaomi avec les principaux opérateurs et distributeurs de l'Hexagone.



Un processeur très rapide

Pocophone débarque en France avec un premier produit, le Pocophone F1. Ce smartphone à la fiche technique haut de gamme et au prix doux a vocation à couper l'herbe sous le pied des modèles les plus chers du marché : c'est un flagship killer. Comme son nom l'indique, il s'annonce très rapide et réactif : il est le seul smartphone de sa gamme de prix à proposer un processeur Snapdragon 845.



Cette puce est l'une des plus puissantes du marché. On la retrouve notamment dans les derniers smartphones de LG, Sony ou Samsung, vendus au-dessus de 700 euros. 6 Go de mémoire vive sont proposés selon les versions, avec 64 Go d'espace de stockage, qu'il est possible de compléter avec une carte microSD.

Une grande batterie

Installé sous Android 8.1, le Pocophone F1 aura droit à une mise à jour Android 9 Pie d'ici la fin de l'année. Comme quasiment tous les modèles sortis récemment, il embarque un écran bord à bord au format 19:9 surmonté par une encoche. La diagonale s'étire sur 6,18 pouces et propose une affiche une définition Full HD+.



L'autonomie est assurée par une batterie de 4.000 mAh compatible avec la charge rapide. La marque annonce une meilleure autonomie que l'iPhone X. On retrouve un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et un port USB-C. La prise Jack est au rendez-vous, associée à un double haut-parleur.



La partie photo est composée de deux capteurs Sony 12 Mpx + Samsung 5 Mpx et d'un capteur frontal 20 Mpx avec technologie de reconnaissance faciale infrarouge. Le logiciel de l'appareil photo comprend une intelligence artificielle capable de reconnaître jusqu'à 28 scènes pour optimiser les réglages selon les situations.

A partir de 329 euros

Le prix annoncé surpasse la concurrence : le Pocophone F1 est vendu à partir de 329 euros en version 6 Go et 64 Go de stockage et 369 euros avec 6 Go et 128 Go de stockage. À ces tarifs, il n'est pas loin de s'imposer comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il sera disponible le 30 août dans l'Hexagone.

Le Pocophone F1 sera disponible le 30 août chez les revendeurs suivants pic.twitter.com/RoxQPK0Jqf — RTL Futur (@rtl_futur) August 27, 2018

Ces modèles viennent compléter le catalogue français de Xiaomi qui comptait jusqu'ici le Mi A2, à partir de 270 euros, le Mi Mix 2, à 400 euros, et le Mi 8, à 499 euros.