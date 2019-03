Xiaomi lance le Redmi Note 7 avec un capteur photo 48 Mpx pour 200 euros

publié le 13/03/2019 à 16:02

La gamme Redmi de Xiaomi devient une marque à part entière. Afin de donner un coup d'accélérateur à sa famille de smartphones abordables, le groupe chinois la dote de sa propre division, comme il l'avait fait pour la sous-marque Pocophone en août dernier. Débarrassé du nom Xiaomi, le premier Redmi à débarquer sur le marché européen est le Redmi Note 7. La principale particularité de ce smartphone au prix raisonnable est qu'il embarque un capteur photo de 48 Mpx au sein de son double module caméra.



Dans cette gamme de prix, les smartphones proposent habituellement une double optique composée d'un capteur standard 12 Mpx et d'un second capteur plus modeste dédié à la profondeur de champ. Le Redmi Note 7 sort du lot avec un capteur principal de 48 Mpx. Conçu par Samsung, ce dernier promet d'améliorer la qualité des images en fusionnant quatre pixels en un pour capturer plus de lumière, notamment dans des conditions difficiles. Xiaomi l'a d'ailleurs doté d'un mode nuit similaire à celui du Mi Mix 3.



Pour le reste, le Redmi Note 7 est un grand smartphone doté d'un écran LCD à la résolution Full HD+ de 6,3 pouces aux bordures ténues. Il est propulsé par un processeur milieu de gamme Snapdragon 660, épaulé par 3 à 4 Go de mémoire vive et 32 à 64 Go d'espace de stockage, et alimenté par une batterie de 4.000 mAh compatible avec la charge rapide. Son interface repose sur Android 9 Pie avec la surcouche logicielle MIUI 10.2. Présenté à Paris le 12 mars, le Redmi Note 7 sera disponible à partir du 18 mars aux prix de 199,90 et 22,90 euros selon les configurations.