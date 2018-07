Xiaomi, "l'Apple de Chine", débarque en France le 22 mai

publié le 27/04/2018 à 17:07

Un nouvel acteur de taille débarque sur le marché français des smartphones. Six mois après son arrivée en Espagne, la marque chinoise Xiaomi se lance dans l'Hexagone. La France est le deuxième marché européen investi par le constructeur qui jouit d'une solide réputation dans les communautés de technophiles. Déjà présent dans 70 pays à travers le monde, Xiaomi est le cinquième producteur mondial de smartphones avec plus de 90 millions d'unités écoulées en 2017, le numéro 4 en Chine et le numéro 2 en Inde, selon le classement de référence IDC.



Fondée en 2010 à Pékin par le créateur d'un site de e-commerce à succès, Lei Jun, la compagnie s'est fait une place au soleil en produisant des smartphones Android qualitatifs, au design proche de ceux de l'iPhone, à des tarifs agressifs. En Chine, les smartphones de la marque se vendent entre 120 et 500 euros. Signe de sa volonté d'attaquer le marché français par les tarifs, la marque s'est engagée à ne pas prendre plus de 5% de marges sur ses produits. Les challengers Honor, OnePlus, Wiko ou Alcatel peuvent s'attendre à être bousculés.

Les premiers produits annoncés le 22 mai

Jusqu'à présent, il fallait passer par l'importation et les revendeurs tiers pour profiter des smartphones de la marque en France. À compter du 22 mai, les produits Xiaomi seront proposés sur le site officiel de l'entreprise traduit en français, sur les sites de revendeurs partenaires et dans la première boutique officielle du fabricant, située au coeur de Paris, en attendant de voir éclore d'autres enseignes sur le territoire.

Toutes les références ne seront pas disponibles dès le lancement. Une conférence de presse est organisée le 22 mai pour annoncer les premiers produits vendus en France. Les téléphones seront directement compatibles avec les bandes de fréquence 3G/4G françaises avec une interface traduite et un service après vente local.



Xiaomi n'a pas prévu de s'appuyer sur les opérateurs français pour l'instant. La marque mise sur Internet et le bouche à oreille pour se faire connaître. La Mi Communauté française sera lancée le 3 mai pour fédérer les fans de la marque autour d'un forum et des réseaux sociaux, où l'entreprise prépare depuis plusieurs mois son arrivée en France.

Un empire de la tech

Xiaomi ne se contente pas de vendre des smartphones. La société s'est diversifié et repose sur un vaste empire technologique. L'entreprise écoule des scooters électriques, des batteries externes, des drones, des enceintes multi-room, des caméras d'action, des lampes, des box TV, des purificateurs d'air, des casques de réalité virtuelle, des cuiseurs de riz connectés... Un écosystème qu'elle met en avant dans ses magasins physiques, où l'accent est mis sur l'expérience, à la manière des Apple Store. À terme, certains de ces produits devraient aussi être proposés en France.