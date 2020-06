publié le 21/06/2020 à 08:00

Chaque année, Apple rassemble les étudiants, ingénieurs, développeurs et chefs d'entreprises de son écosystème pour la Word Wide Developers Conference, son plus gros événement annuel avec la présentation des nouveaux iPhone.

Contrairement à la keynote de septembre, plus axée sur les nouveautés matérielles, la WWDC est l'occasion de présenter aux professionnels et au public les futures fonctionnalités de l'iPhone et de l'iPad, du Mac et de l'Apple Watch.

L'événement revêt une dimension particulière cette année. En raison de la crise du coronavirus, la conférence n'aura pas lieu physiquement à San José (Californie) mais seulement en ligne.

Cette version numérique s'annonce d'ores et déjà comme la plus grande WWDC jamais organisée. Débarrassé des limites d'une salle physique, Apple a invité plusieurs millions de membres de sa communauté mondiale de développeurs à prendre part à l'événement.

La conférence d'ouverture débutera à 19 heures (heure française) ce lundi 22 juin. Vous pourrez suivre toutes les annonce sur le site officiel d'Apple, sur l'Apple TV et sur la chaîne YouTube du groupe.

> WWDC Special Event — June 22