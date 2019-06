publié le 04/06/2019 à 07:48

Tim Cook avait beau marteler qu'il n'envisageait pas un seul instant faire converger l'iPad et le MacBook, Apple a fini par jeter un pont entre les deux mondes et personne n'est vraiment surpris, tant à force d'augmenter la puissance et la taille de sa tablette, le logiciel de l'iPhone commençait à se faire étroit pour elle. Le groupe informatique américain a annoncé lundi 3 juin à San José le lancement d'iPad OS, le tout premier système d'exploitation propre à l'iPad qui partageait jusqu'ici iOS avec l'iPhone.



Basé sur iOS, iPad OS s'émancipe de l'iPhone et emprunte des fonctionnalités majeures du logiciel des Mac pour proposer une expérience utilisateur plus fonctionnelle, tirant davantage profit de la taille de l'écran et de la puissance de la puce de l'iPad afin de séduire les professionnels frustrés par les limitations du logiciel de l'iPhone.

A la rentrée prochaine, l'iPad pourra ouvrir plusieurs fenêtres d'un même logiciel, les afficher en même temps et mettre en avant celle de son choix. Il sera possible d'afficher plusieurs pages côte à côte, de faire défiler plus rapidement un document et de naviguer à travers un gestionnaire de fichiers ressemblant à celui des Mac. L'écran d'accueil pourra accueillir des widgets flottants comme sur Android.

L'iPad pourra également être connecté à une clef USB ou une carte SD pour accéder à des fichiers externes. Un mouvement important pour Apple, réputé pour ses écosystèmes fermés et qui s'était toujours refusé à intégrer cette fonction jusqu'ici malgré le passage de l'iPad Pro au port USB-C l'an passé. Enfin, le copier-coller de texte est simplifié pour permettre de déplacer un extrait en quelques secondes à l'aide d'un mouvement à trois doigts.



Disponible cet automne, iPad OS est compatible avec tous les iPad Pro mais aussi l'iPad de cinquième génération et plus, l'iPad Air 2 et l'iPad Mini 4. En revanche, le premier iPad Air et l'iPad mini 2 restent à quai avec iOS 12.