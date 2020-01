Windows 10 : Microsoft crée une mise à jour après une alerte sécurité de la NSA

publié le 17/01/2020 à 02:02

Microsoft alerte les utilisateurs de Windows 10. En effet, après une faille de sécurité majeure signalée par la NSA (Agence nationale de sécurité), la multinationale informatique a publié une mise à jour du système pour tous les utilisateurs des versions les plus récentes de Windows : Windows 10, Windows Server 2016 et Windows Server 2019. Les personnes les utilisant sont invitées à mettre à jour leurs appareils le plus rapidement possible.

Comme l'a révélé Le Monde, la faille de sécurité informatique touchant Microsoft a été signalée par la NSA à l'entreprise. C'est le premier signalement de l'agence spécialisée dans le renseignement. En effet, la NSA garde souvent pour elle les failles de sécurité qu'elle découvre afin de les utiliser pour ses activités d'espionnage, comme l'ont révélé des documents rendus publics par le lanceur d'alerte Edward Snowden. Une décision dont on ignore les raisons, mais qui montre un changement de politique de l'agence, qui redore ainsi quelque peu son image.

En effet, en 2017, un groupe de hackers avait publié en ligne une faille de sécurité de Windows que l’agence avait gardée secrète afin de pouvoir mener des opérations d’espionnage informatique pendant plusieurs années. Quelques semaines après, on apprenait que cette même faille de sécurité sur Windows avait été exploitée par des hackers nord-coréens puis russes dans les attaques WannaCry et NotPetya, qui avait touché des dizaines de milliers d'ordinateurs. La NSA avait alors été vivement critiquée pour ne pas avoir signaler cette faille dans ses logiciels à Microsoft et ne pas avoir alerté le public non plus.