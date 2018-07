WhatsApp va être interdit aux moins de 16 ans en Europe

WhatsApp compte plus d'un milliard et demi d'utilisateurs

publié le 25/04/2018 à 11:53

Les moins de 16 ans n'auront bientôt plus droit de cité sur WhatsApp. La messagerie propriété de Facebook explique dans ses nouvelles conditions d'utilisation que l'âge requis pour ouvrir un compte dans l'Union européenne allait désormais être relevé de 13 à 16 ans.



La société, qui compte un peu plus d'un milliard et demi d'utilisateurs selon le dernier pointage communiqué par sa maison-mère, Facebook, entend ainsi se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles qui entrera en application le 25 mai dans l'Union. L'âge minimum d'utilisation de la messagerie reste fixé à 13 ans en dehors des frontières communautaires.

Fondé en 2009, WhatsApp ne précise pas comment il compte vérifier l'âge de ses utilisateurs. Facebook, qui dispose de conditions d'utilisation distinctes de celles de sa filiale, développe une approche différente. La plateforme demandera à un parent ou un tuteur l'autorisation de transmettre des données à l'application pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans. À défaut de ces autorisations, ils n'auront droit qu'à une version allégée du réseau social.

WhatsApp annonce également la création d'une entité européenne afin de "respecter les nouvelles normes strictes de transparence quant à la façon dont elle protège la confidentialité de ses utilisateurs". L'entreprise indique qu'elle ne partage "actuellement pas d'informations de compte en vue d'améliorer vos expériences avec les produits et publicités Facebook" mais fait part de sa volonté de "travailler de façon plus étroite avec les autres entreprises Facebook à l'avenir".



En décembre dernier, Facebook avait été mis en demeure par la Cnil pour le partage de données des utilisateurs de WhatsApp.