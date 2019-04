WhatsApp compte plus d'un milliard et demi d'utilisateurs

publié le 10/04/2019 à 21:33

Dix ans après sa création, WhatsApp va peut-être enfin être adapté sur iPad. Le service de messagerie racheté par Facebook il y a cinq ans pour un peu moins de 20 milliards de dollars n'a jamais misé sur les tablettes d'Apple pour élargir son audience. Pour une raison simple : jusqu'en 2014, les iPad ne pouvaient pas être associés à un numéro de téléphone car ils n'avaient pas de tiroir à carte SIM. Or, WhatsApp a toujours lié l'utilisation d'un compte à la vérification d'un numéro de téléphone actif.



Cinq ans plus tard, WhatsApp est utilisé par plus d'un milliard et demi de personnes et fait toujours partie des rares applications majeures qu'il n'est pas possible de télécharger dans l'App Store d'iOS pour iPad.

À la place, on trouve seulement la trace d'alternatives plus ou moins ressemblantes dont le fonctionnement est pollué par de nombreuses publicités. Une absence préjudiciable pour les millions de propriétaires de tablettes siglées de la pomme croquée qui doivent passer par la version Web et la fastidieuse authentification via l'iPhone pour utiliser WhatsApp sur une diagonale d'iPad.

Conversations en mode paysage et écrans scindés

La situation pourrait bientôt être amenée à évoluer. Le site spécialisé WABetlno a découvert que les équipes de WhatsApp travaillaient actuellement sur une déclinaison de l'application dédiée à l'iPad. Le support de l'iPad devrait être inclus prochainement dans la version 2.19.40 de l'application iOS qui sera proposée à un nombre restreint d'utilisateurs en version bêta.



L'application qui sera adaptée aux grands écrans devrait proposer les mêmes fonctions que sur l'iPhone au sein d'une interface rappelant celle de Messenger pour iPad avec des conversations en mode paysage, des écrans partagés et un grand clavier numérique facilitant la rédaction des messages.

Vue de l'interface de la version bêta de WhatsApp pour iPad Crédit : WABETAinfo

Le blog spécialisé affirme également que WhatsApp va bientôt accueillir l'authentification par empreinte digitale sur Android. Très demandée par les utilisateurs, la fonctionnalité serait désormais en phase de test auprès des développeurs. Elle permettrait de choisir d'utiliser l'empreinte digitale pour déverrouiller l'accès à l'application à chaque ouverture ou après une, dix ou trente minutes d'inactivité. La fonction s'appuierait sur les données récoltées par les lecteurs d'empreintes des smartphones. Ni WhatsApp, ni Facebook n'ont confirmé ces informations pour l'instant.