Waze veut savoir ce que vous ressentez au volant

publié le 01/07/2020 à 18:15

Waze fait peau neuve et se dote de nouveaux outils pour renforcer son aspect communautaire. L'application mobile d'assistance de navigation aux 14 millions d'utilisateurs français, propriété de Google depuis 2013, a dévoilé le 29 juin une nouvelle refonte de son interface. Ce nouveau look, plus coloré, met davantage en avant la capacité des conducteurs à partager leurs émotions au volant à travers les "Humeurs", une palette de pictogrammes permettant aux utilisateurs d'exprimer leur état d'esprit du moment.

"Relax", "heureux", "intello", "énervé", "en amoureux", etc. Trente expressions différentes ont été déclinées pour refléter au mieux le sentiment des conducteurs au fil de leur trajet. Il est possible de changer de "mood" durant son parcours, mais il n'est pas encore établi que les automobilistes peuvent voir les "humeurs" des autres conducteurs pour l'instant. Waze n'a pas non plus indiqué comment la fonctionnalité n'allait pas inciter les utilisateurs à détourner leur attention de la circulation et les mettre en danger. Contactée par RTL.fr, l’entreprise n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Waze donne la possibilité aux automobilistes d'exprimer leurs émotions Crédit : Waze

Fondée sur l'entraide et la collaboration entre les automobilistes, Waze compile de nombreuses informations émanant de sources variées pour prévenir ses usagers des dangers, accidents, ralentissements et tous les autres aléas qu'ils sont susceptibles de rencontrer sur leur trajet. Les "Humeurs" sont un moyen pour la plateforme d'agréger des données supplémentaires sur le comportement des utilisateurs qui pourront être analysées et réutilisées pour construire des données plus riches dans la gestion des infrastructures de transports.

La mise à jour apporte également un soupçon de modernité à l'interface de l'application : la visualisation de la carte est désormais plate, une nouvelle police et des boutons de signalement plus actuels font leur apparition. Le mode sombre, plus doux pour les trajets de nuit, devrait être disponible dans les prochains mois.