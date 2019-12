Waze lance un mode hiver pour signaler l'enneigement des routes

publié le 06/12/2019 à 15:07

Waze ajoute une nouvelle corde à son arc. L’application de navigation collaborative de référence va mieux signaler les phénomènes hivernaux à sa communauté. Les 13 millions d’utilisateurs français du service se verront désormais signaler lorsqu’il neige sur une route ou qu’une voie est en cours de déneigement afin de leur permettre de modérer leur vitesse ou d’adapter leur parcours.

L’entreprise israélienne travaille depuis plusieurs années avec la GMF pour délivrer des messages de prévention routière géolocalisés aux automobilistes. Ce type d’alerte météo était jusqu’ici limité à la pluie et au verglas. Les utilisateurs peuvent désormais indiquer dans l’application les chutes de neige mais aussi le passage en cours d’un chasse-neige ou une route fraichement déblayée.

Lancé en 2008, Waze ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à son application afin de la rendre toujours plus incontournable face à la concurrence. Son succès repose sur son aspect communautaire : l’application collecte un maximum d’informations fournies par ses utilisateurs et différentes sources pour permettre à sa communauté d’anticiper les problèmes de circulation.

Racheté par Google en 2013, l’application se veut indépendante mais voit ses fonctionnalités de plus en plus copiées par Google Maps. Elle compte actuellement un peu plus de 130 millions d’utilisateurs à travers le monde.