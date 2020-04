Vous pourrez observer l'ISS dans le ciel ce vendredi

publié le 03/04/2020 à 11:01

Ce vendredi soir à 21 heures, pensez à lever la tête depuis votre balcon, jardin ou fenêtre. Vous pourriez voir passer l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Celle-ci fait chaque jour 16 fois le tour de la Terre, mais elle est tellement loin qu'il est bien souvent impossible de l'observer.

Mais selon La Cité de l'espace, ce vendredi 3 avril à 21 heures, l'ISS passera au-dessus de la France "dans de bonnes conditions d’observation". Avant tout, veillez à bien respecter les mesures de confinement. Inutile de sortir pour observer l'ISS, il suffira de regarder dans des directions précises.

Le phénomène sera visible de toute la France et vous devriez voir un point brillant. Mais alors, dans quelle direction regarder ? La Cité de l'espace a détaillé plusieurs exemples en fonction de la région où vous vous trouvez. Ainsi, à Toulouse ou Bordeaux, regardez au Nord-Ouest, donc à droite de Vénus, qui sera l’astre le plus brillant dans le ciel.

"À Nantes, le passage se fera presque au Zénith. La brillante Vénus sera un bon repère et on surveillera un peu à droite et un peu plus bas que celle-ci", est-il précisé. À Paris, il faudra regarder au Sud, à Lyon, surveillez l’Ouest-Nord-Ouest à droite et un peu plus bas que Vénus. Enfin à Marseille, l’ISS passera à proximité de la Grande Ourse, au Nord.