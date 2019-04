Les smartphones totalement sans-fil deviennent réalité

publié le 25/01/2019 à 10:02

Les premiers smartphones totalement dénués de connectique et de bouton débarquent sur le marché. Deux constructeurs chinois ont présenté coup sur coup les deux premiers appareils du genre.



Habituée aux appareils originaux (on lui doit déjà un étonnant smartphone à double écran Oled), la marque Meizu a ouvert les hostilités le 23 janvier en officialisant en Chine le Meizu Zero, un smartphone minimaliste sans aucune entrée physique. L'appareil n'embarque pas de prise Jack, pas de port USB-C, pas de tiroir à carte SIM et fait aussi l'impasse sur la grille pour le haut-parleur.

À la place, Meizu propose un système de recharge sans-fil par induction via un chargeur QI de 18 W autorisant aussi le transfert de fichiers. La question du tiroir SIM est réglée par la technologie eSIM, une carte SIM miniature directement intégrée dans les entrailles du smartphone. Et l'écran se charge de diffuser le son par l'intermédiaire d'un système de vibrations générées sur l'écran par des impulsions électriques.

Les seules exceptions à ce minimalisme sont les capteurs photo et le flash. Pour le reste, le Meizu Pro affiche des caractéristiques élevées, avec un processeur Snapdragon 845, celui qui équipe les smartphones haut de gamme Android lancés en 2018, un écran Oled de 5,99 pouces à la définition FHD+ avec un lecteur d'empreintes digitales intégré, et un double capteur photo principal 20+12 Mpx. Le prix et la disponibilité du téléphone n'ont pas encore été communiqués.

Capteurs capacitifs et compatibilité 5G chez Vivo

Quelques heures plus tard, la filiale du géant local BKK Electronics, Vivo, a levé le voile sur l'APEX 2019, un concept de smartphone futuriste au design épuré tout en rondeur. Débarrassé de toute forme de bouton et (quasiment) de connecteur, il fonctionne avec des capteurs capacitifs et de pression disposés sur la tranche. Un système qui rappelle la fonction "Squeeze" tentée par HTC avec son dernier U12+. La grille de haut-parleur est remplacée par un système de vibrations diffusant le son à travers l'écran.

Some more photos of the Vivo APEX 2019 concept 5G phone. That’s a lot of glass! https://t.co/d46X4zAZ9U pic.twitter.com/UjvTvnPmOQ — Richard Lai (@richardlai) January 24, 2019

Vivo a fait quelques concessions pour réaliser ce concept phone. L'APEX 2019 ne dispose pas de caméra en façade pour les selfies, qui constituent pourtant l'un des usages les plus populaires des smartphones. La recharge ne s'effectue ni avec un port USB-C, ni avec un chargeur sans-fil à induction QI mais avec un connecteur magnétique MagPort, le seul de l'appareil.



Présenté avec une configuration très solide (Snapdragon 855, 12 Go de mémoire vive, compatibilité 5G, capteur d'empreintes digitales sous l'écran), l'appareil n'est pas certain d'être commercialisé sous cette forme mais pourrait préfigurer le prochain smartphone de la marque. L'an passé, l'APEX 2018 avait accouché du Vivo Nex dont il reprenait certaines caractéristiques.