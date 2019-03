publié le 13/03/2019 à 08:02

C'est un smartphone constitué d'un simple écran en verre dont l'harmonie n'est rompue par aucun artifice car il n'a ni bouton, ni port externe, ni bague pour la caméra à selfies. Ce téléphone, le Vivo Apex 2019 est encore au stade du prototype. Il a été imaginé par le constructeur chinois Vivo, à qui l'on doit déjà les premiers modèles équipés d'une caméra pop-up, qui sort seulement de la coque au moment de prendre une photo. Il a peu de chance d'être commercialisé prochainement mais donne un aperçu des desseins poursuivis par l'entreprise à l'avenir.



À l'inverse de Samsung et Huawei, qui misent sur l'avènement des écrans pliables, Vivo caresse le rêve d'un smartphone qui ne serait qu'un rectangle de verre. Débarrassé de toute forme de connectique, il fonctionne avec des capteurs capacitifs et de pression disposés sur la tranche pour simuler les boutons de veille et de volume. Ce système rappelle la fonction "Squeeze" tentée par HTC avec son dernier téléphone U12+. La grille de haut-parleur est pour sa part remplacée par un système de vibrations diffusant le son à travers l'écran. La charge et le transfert de données s'effectuent à l'aide d'un connecteur magnétique.

La presse anglo-saxonne a pu le prendre en main lors d'une démonstration effectuée le 11 mars à Hong Kong. Les journalistes spécialisés ont été séduits par le design épuré à l'extrême du smartphone mais aussi par son système de déverrouillage par empreintes digitales. Contrairement aux smartphones actuels, qui proposent un bouton invisible à la place de l'ancien bouton home habituel, il est ici possible d'activer le téléphone avec plusieurs doigts depuis n'importe quelle portion de la dalle, voire de lancer directement une application, observe notamment le média américain The Verge.

Le capteur d'empreintes digitales du Vivo Apex peut être sollicité depuis n'importe quelle portion de l'écran Crédit : The Verge

La fin des selfies ?

Vivo a fait quelques concessions pour réaliser ce concept phone. La recharge ne s'effectue ni avec un port USB-C, ni avec un chargeur sans-fil à induction QI mais avec un connecteur magnétique MagPort, le seul de l'appareil. L'appareil n'a pas de slot pour carte SIM et utilise une e-SIM, qui n'est pas encore proposée par tous les opérateurs. La qualité sonore laisserait aussi à désirer par rapport à un système classique à double haut-parleurs. Plus surprenant, l'appareil ne dispose pas de caméra en façade et tourne le dos à l'une des fonctions les plus populaires des smartphones actuels. Qui sait, peut-être que le futur s'écrira sans selfies ?