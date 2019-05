publié le 18/05/2019 à 11:09

Le salon Vivatech ouvre au public samedi 18 mai, et les badauds pourront découvrir tous les objets technologiques qui pourraient devenir demain ceux du quotidien. "C'est toutes les innovations qui sont rassemblées dans un même salon. C'est le plus grand salon d'Europe maintenant", explique sur RTL Frédéric Mazzella, président-fondateur de Blablacar. Pionnier du covoiturage, Blablacar annonce via son dirigeant la volonté de simplifier "les connexions entre les moyens de transport".



Pour ce faire, la plateforme propose ainsi la possibilité de voyager en voiture comme auparavant, mais aussi depuis quelques temps en bus. "La mobilité reçoit 4 révolutions actuellement : la connectivité de la mobilité, les voitures autonomes qui pointent leur nez, la notion de partage (voiture, trottinette..), et l’électricité. La motorisation est en train de changer. Forcément avec ces 4 révolutions, il y a un foisonnement d'innovations", décrypte Frédéric Mazzella.

L'enjeu est d'attirer les talents

Quant aux drones volants autonomes qui pourraient transporter des personnes, le patron de Blablacar met en garde contre la consommation d'énergie que cela engendre. "On ne peut pas se le permettre, d'autant avec les enjeux climatiques qu'on rencontre", prévient-il. Et pour continuer ce développement, de nombreuses entreprises innovent. Car si les "licornes", entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard d'euros, ne sont que 4 en France, et une trentaine en Europe, l'avenir pourrait les voir exploser.

"On a un mouvement vraiment très dynamique en France et en Europe autour de la tech. On est en train de se redresser. On voit l'écosystème qui évolue incroyablement", assure Frédéric Mazzella. Il en veut pour preuve des investissements en forte hausse dans le secteur. Le seul bémol est qu'il faut que les talents disponibles suivent les investissement financiers. "Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On a une pénurie sur les métiers de la tech", constate-t-il.



L'enjeu à court et moyen terme est donc d'avoir une attractivité internationale pour attirer les collaborateurs. En ce sens, Paris représente un atout. "Avoir une start-up à Paris c'est extrêmement plaisant", indique ainsi le PDG. À la clé, un potentiel énorme en terme de création d'emplois. "Si on voit les États-Unis (...) c'est près de la moitié des emplois créés ces dernières années qui sont liés directement ou indirectement au numérique", illustre Frédéric Mazzella.