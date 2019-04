publié le 09/04/2019 à 20:15

On en sait plus sur le programme de l'édition 2019 de VivaTech. Du 16 au 18 mai, le salon de l'innovation organisé par Publicis et Les Échos rassemblera de grands acteurs du monde des nouvelles technologies et des centaines de start-up au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.



Plus de 100.000 personnes sont attendues pour cette quatrième édition qui mettra l'accent sur la place de la tech européenne sur la scène internationale à la veille du scrutin européen et sur celle des femmes dans une industrie encore largement dominée par les hommes.

Après deux premiers jours réservés aux professionnels, la journée du samedi sera ouverte au public pour permettre aux visiteurs de découvrir les applications concrètes des technologies de demain dans de multiples domaines. Les organisateurs ont détaillé le programme de cette journée à l'occasion d'une conférence de presse à Paris ce mardi 9 avril.

Découvrir les transports de demain

L'événement fera la part belle aux transports du futur dans le Mobility Park où seront exposés plusieurs prototypes de voitures volantes parmi les plus avancés du secteur. Les visiteurs pourront notamment découvrir le Flyboard Air de Franky Zapata, la voiture capable de se transformer en aéronef AeroMobil ou le projet français de drone taxi électrique à deux sièges Hovertaxi.

> AeroMobil 5.0 vision

S'initier au sabre laser et au foot "mentalist"

Les innovations robotiques seront cette année encore concentrées dans l'espace Robot Park où il sera possible de voir en action le robot Anbot du CNRS inspiré par les fourmis, le robot quadrupède autonome Anymal aux capacités motrices étonnantes et le robot chirurgien DaVinci. La réalité virtuelle sera aussi à l'honneur avec une expérience de jeu immersive multijoueur conçue par le studio Backlight et une démonstration des capacités des lunettes de réalité mixte Magic Leap avec les jeux Star Wars et Angry Birds.



Comme l'an passé, le public pourra assister à un tournoi de combats de robot mais aussi s'initier au sabre laser, discipline reconnue depuis peu par la Fédération française d'escrime. Des expériences inédites mettront en lumière le potentiel des nouveaux modes d'interaction entre l'homme et les machines. Les visiteurs pourront créer de la musique en passant simplement leurs mains au-dessus de l'instrument Embodme ou disputer une partie de foot par la pensée sur le terrain de la start-up Mentalista Foot.

> La Table d'Embodme, la musique par le geste Crédit Média : RTLNet | Date : 08/12/2017

Des innovations au service de l'intérêt général

Dans la foulée du sommet Tech for Good, qui verra les grands acteurs de l'industrie réfléchir à l'Élysée à la façon dont les technologies peuvent impacter positivement le monde, VivaTech mettra aussi la "green tech" à l'honneur en exposant une sélection de concepts innovants et durables.



On retrouvera notamment les lampadaires autonomes intelligents d'Omniflow, la société Watergen dont la technologie capture l'humidité pour extraire de l'eau potable de l'air ambiant, les start-up de l'agro-écologie Agrow et Hexagro et les solutions de traitement des déchets de Bin-e.



Les conférences du samedi après-midi seront aussi l'occasion de présenter au public des solutions concrètes à travers les retours d'expérience de Julien Vidal (auteur du manifeste écolo Ça commence par moi), Julie Chapon (fondatrice de l'application Yuka), Eva Sadoun (cofondatrice de la plateforme de financement participatif pour projets durables LITA) ou Vianney Vaute (fondateur du site de ventes de produits reconditionnés Back Market).