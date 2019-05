publié le 14/05/2019 à 08:21

Paris va devenir la capitale des nouvelles technologies jusqu'à la fin de la semaine. Le salon de l'innovation VivaTechnology reprend ses quartiers au sud de Paris pour la quatrième année consécutive du 16 au 18 mai. L'événement organisé par les groupes Publicis et Les Échos s'agrandit cette année et occupera un espace plus important dans les pavillons 1 et 2.2 de Paris Expo Porte de Versailles mais aussi au Dôme de Paris, où auront lieu les conférences.



Après deux journées consacrées aux professionnels, la journée du samedi permettra au grand public de s'immerger dans les technologies du futur. Les visiteurs pourront découvrir les transports de demain au Mobility Park, s'initier au sabre laser ou au foot mental, assister aux exploits et aux combats de robots aux capacités motrices étonnantes, assister à des conférences sur la place des femmes dans le numérique ou encore apprécier de nouveaux modes d'interaction entre l'homme et la machine.

Le salon parisien sera aussi un espace de débat. Quelques uns des plus grands acteurs de la scène technologique et de la politique internationale sont attendus au Dôme de Paris ou dans les allées du salon : Emmanuel Macron, François Hollande, Justin Trudeau, la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager, le patron du groupe chinois Alibaba Jack Ma, le fondateur de Wikipedia Jimmy Wales, le PDG d'IBM Ginni Rometty, celui de Samsung Yong Sohn mais aussi Stéphane Richard (Orange) et Gary Kasparov (ambassadeur d'Avast).

Informations pratiques

Viva Technology 2018 se déroule du jeudi 16 mai au samedi 18 mai 2019 dans les pavillons 1 et 2.2 de Paris Expo Porte de Versailles et le Dôme de Paris-Palais des sports. Les deux premiers jours sont réservés aux professionnels. Le public pourra venir découvrir les start-up et animations le samedi 18 mai.



Horaires :

Jeudi 16 mai : de 8h à 19h

Vendredi 17 mai : de 8h à 19h

Samedi 18 mai : de 9h à 18h



Tarifs des journées professionnelles (jeudi et vendredi) :

tarif étudiant : 25€

tarif startup : 245 €

tarif exec : 490 €

tarif investisseurs : 690 €



Les billets sont en vente sur le site de VivaTechnology.



Tarifs journée grand public (samedi) :

tarif 20 €

tarif réduit 10 €



Viva Technology, Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75015, Paris.



Comment y aller :

Métro : ligne 12, Porte de Versailles, ou ligne 8, Balard.

Tramway : T2 et T3a.

Bus : 39 et 80

Vélib : station n°15049 - 2 rue Ernest Renand, station n°15107 - 42, boulevard Victor, station n°15061 - 12, square Desnouettes.