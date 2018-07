publié le 26/05/2018 à 11:04

Et si votre voisin vous rapportait vos courses à la maison ? Plus besoin de faire la queue au drive du supermarché pour retirer ses courses d'attendre un livreur chez soi dans une plage horaire élastique. La start-up nantaise Shopopop veut faciliter la livraison de courses et de colis entre particuliers. Elle permet de faire se faire livrer à l'heure de son choix par un particulier, moyennant rémunération.



Ce Blablacar de la livraison entre particuliers permet à ses utilisateurs d'arrondir leurs fins de mois ou de rentabiliser leurs trajets. Elle rend service aux personnes à mobilité réduite et aux seniors tout en permettant aux commerces locaux de concurrencer Amazon en livrant également leurs clients.

Le potentiel de l'application a déjà séduit l'enseigne de distribution Intermarché qui teste le service dans plusieurs magasins pilotes. Antoine Cheul, cofondateur de Shopopop, répondra à nos questions samedi 2 mai à 10 heures sur le stand de RTL Futur à VivaTech.