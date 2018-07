publié le 25/05/2018 à 17:02

Vous souhaitez consommer des produits locaux tout en soutenant les commerçants de quartier ? Découvrez Epicery, un site internet et une application qui fonctionnent comme n'importe quel autre service de livraison alimentaires mais dont les produits ne viennent que de commerces issus de votre quartier.



Boucheries, poissonneries, fromageries, ou encore épiceries... Plus de 300 commerces sont déjà référencés sur la plateforme, permettant alors aux utilisateurs de trouver tous les produits dont ils ont besoin pour s'alimenter au quotidien ou recevoir des amis, le temps d'un pique-nique ou d'un apéritif par exemple.

L'application est gratuite et disponible sur l'iOS et Android. Elle livre à Paris et sa petite couronne, Lyon et Villeurbanne. Elsa Hermal Alba, sa co-fondatrice et directrice générale, a répondu à nos questions vendredi 25 mai sur le stand de RTL Futur à VivaTech.