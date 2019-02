VIDÉO - Xiaomi Mi Mix 3, un smartphone coulissant vaut-il mieux qu'une encoche ?

publié le 02/02/2019 à 08:16

Encoche, goutte d'eau, écran poinçonné, tiroir coulissant... Depuis plusieurs mois, les fabricants de smartphones rivalisent d'ingéniosité pour s'approcher du Graal de l'écran bord à bord total. L'an passé, l'encoche s'est imposée comme le meilleur compromis pour augmenter la taille de l'écran tout en intégrant les capteurs nécessaires à la caméra frontale et les haut-parleurs.



Popularisée par Apple au lancement de l'iPhone X, elle s'est répandue dans l'industrie comme une traînée de poudre. Mais elle a l'inconvénient d'avoir une esthétique discutable qui n'est pas appréciée par tous.

Cette année, les fabricants sont décidés à proposer des écrans débarrassés de toute pollution visuelle. La tendance est désormais à l'écran poinçonné - la caméra avant est incrustée directement dans un coin de l'écran - et aux écrans à "slider" - l'appareil photo n'est plus dans l'écran mais dans un tiroir coulissant.

Joli mais encombrant

Après Oppo et son étonnant Find X l'an passé et le Vivo NEX, Xiaomi investit à son tour ce créneau avec le Mi Mix 3, un smartphone à la configuration solide dont la particularité réside dans sa caméra escamotable. Le Mi Mix 3 propose un bel et grand écran Oled dépourvu de tout artifice. L'appareil photo est logé dans un système coulissant à dérouler manuellement en poussant l'écran vers le bas. Il est possible de le configurer pour déclencher la caméra à selfies, une application ou un panel de widgets.



Grâce à ce système, le Mi Mix 3 profite d'un design bord à bord qui rend particulièrement justice à son écran Oled très lumineux et contrasté. Sa surface d'affichage utile de plus de 93% surpasse largement celle des smartphones à encoche. Le mécanisme est censé pouvoir fonctionner 300.000 cycles, soit environ cinq années d'utilisation en moyenne.



Le coulissement manuel est plutôt satisfaisant. Le geste est naturel et l'ensemble donne une impression plus solide que le mécanisme motorisé du Find X d'Oppo qui dépend d'un processus logiciel. Les plus geeks apprécieront le petit bruit (personnalisable) qui accompagne chaque ouverture.



Cela dit, ce grand écran et ce tiroir coulissant ne jouent pas en faveur des mensurations du Mi Mix 3, déjà un gros smartphone à la base, qui s'avère l'un des plus lourds du marché (220 g) et pas le moins épais (158 x 74,7 x 8,5 mm). Et ce gabarit imposant ne permet même pas d'avoir une batterie plus importante (3.200 mAh) pour améliorer l'autonomie moyenne du smartphone.

Une bon rapport qualité-prix

Pour le reste, le Mi Mix 3 est un smartphone très efficace doté de composants haut de gamme (puce Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage). Son interface est intuitive et la navigation très réactive. Les applications démarrent au quart de tour et les jeux tournent sans ciller.



La partie photo est assurée par un double capteur principal 12 Mpx + 12 Mpx similaire à celui du Mi 8. Un mode nuit a été ajouté pour réaliser de meilleurs clichés en basse lumière. La double caméra peut filmer en 4K et réaliser de superbes ralentis à 960 images par seconde. Une somme de fonctionnalités qui dessinent une expérience très satisfaisante pour un prix plutôt accessible par rapport à la concurrence, à savoir 459 euros.