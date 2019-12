publié le 14/12/2019 à 06:38

Appelez la Series X. Microsoft a levé le voile sur sa prochaine console de jeux vidéo par surprise à Los Angeles jeudi 12 décembre. La firme de Redmond a profité de la cérémonie des Game Awards 2019 qui récompensait les meilleurs jeux de l’année pour révéler le nom, l’aspect et les principales caractéristiques de sa futur machine.

Connue jusqu’ici sous le nom de Projet Scarlett, la Xbox Series X succédera à la Xbox One à la fin de l’année 2020. Cette nouvelle nomenclature suggère le lancement d’une gamme à venir. Les dernières rumeurs faisaient état du développement d’une seconde console de jeu console de jeu plus accessible donnant accès à des jeux dématérialisés, qui pourrait être la Xbox Series S.

Sur les premières images diffusées par Microsoft, la Xbox Series X rappelle l’aspect de certains PC. Contrairement à la Xbox One, elle semble devoir être positionnée à la verticale de la même façon qu’une tour d’ordinateur. Elle est accompagnée d’une nouvelle manette de jeu très proche du pad actuel à laquelle a été ajouté un bouton pour les captures d’écran.

Le film ne précise pas les caractéristiques techniques de la console. Le responsable de la division Xbox chez Microsoft, Phil Spencer, a indiqué à Gamesspot qu’elle disposerait d’un GPU huit fois plus puissant que celui de la Xbox One et de fois plus puissant que celui de la Xbox One X. Les dernières rumeurs évoquaient une puissance théorique de 12 teraflops capable de faire tourner des jeux en 4K à 60 images par seconde voire des titres en 8K.

La future Xbox utilisera aussi le Ray Tracing, une technologie proposée par les meilleures cartes graphiques pour PC permettant de gérer l’affichage des textures, des ombres et des lumières en temps réel avec plus de précision. Microsoft confirme également l’intégration d’un nouveau dispositif de stockage SSD afin de réduire considérablement les temps de chargement des jeux.

Sur le plan du catalogue, Microsoft promet une comptabilité totale avec les milliers de jeux des anciennes Xbox et les accessoires de la Xbox One. Les récompenses et les progressions sauvegardées sur les titres des anciennes machines seront également compatibles. L’entreprise américaine a dévoilé des premières images de Senua’s Saga : Hellblade II qui s’annonce comme l’un des premiers titres phares de la Xbox Series X avec Halo, Halo Infinite.

> Senua’s Saga: Hellblade II – The Game Awards 2019 – Announce Trailer (in-engine)