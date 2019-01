VIDÉO - Une chaussette connectée pour veiller sur bébé durant son sommeil

publié le 28/01/2019 à 16:43

Des chaussettes connectées pour surveiller le sommeil des bébés. En collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Nancy, l'entreprise française MonFoxy a développé une solution visant à réduire les risques de la mort subite du nourrisson, la troisième cause de mortalité des très jeunes enfants, et à rassurer les parents.



Le dispositif MonFoxy est composé d'une chaussette reliée à un boîtier connecté et une application pour smartphone. À l'intérieur de la chaussette se trouve un capteur à oxymétrie qui éclaire le dos du pied à l'aide de leds rouges et infrarouges afin de mesurer son pouls et son taux d'oxygène et un gyroscope pour détecter ses mouvements. En parallèle, la base analyse les paramètres environnementaux comme la température et la qualité de l'air.

Les informations sont traitées en local sur les smartphones des parents. Ces derniers peuvent recevoir des résumés du bien-être du bébé sur une application. Ils sont aussi alertés en cas de comportement problématique. Et en cas d'urgence, il se met à sonner pour réveiller l'enfant et les parents, même si le téléphone est en mode avion.

Les fondateurs de MonFoxy espère que le dispositif sera employé dans les services de pédiatrie à l'avenir. Primé au dernier CES de Las Vegas, le produit est disponible en précommande sur Internet au prix de 250 euros. Les premières livraisons seront honorées en fin d'année.