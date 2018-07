Nature-inspired soft millirobot makes its way through enclosed spaces

publié le 31/01/2018 à 21:15

Ce mini-robot de quatre millimètres de long pourra peut-être un jour être utilisé pour visiter le corps humain. Développé par des chercheurs de l'Institut Max-Planck de Stuttgart, le Millirobot se présente sous la forme d'une petite bande de caoutchouc derrière laquelle se cache un robot miniature aux propriétés surprenantes. Doté de capacités motrices inédites, il est capable de marcher, ramper, nager et sauter des obstacles sur des terrains complexes, explique la Revue Nature, qui consacrait une publication à cette invention prometteuse le 24 janvier dernier.



Dans le futur, ce robot à la structure molle pourrait être introduit à l'intérieur d'un être humain pour effectuer des soins de microchirurgie ou transporter des médicaments dans des zones qu'il est impossible d'atteindre à l'heure actuelle sans réaliser des opérations chirurgicales lourdes.

"Le robot pourra être administré par voie orale ou directement introduit dans la peau. Il pourra ensuite traverser le tube digestif ou urinaire, la cavité abdominale ou la surface du cœur", prédit le professeur Metin Sitti, qui dirige la recherche.

Une mobilité inédite grâce à des capteurs magnétiques

Inspiré des corps mous des larves, des chenilles, des méduses et des spermatozoïdes, ce micro-robot est constitué d'un polymère élastique dans lequel ont été intégrés des particules magnétiques.



Ces capteurs permettent de le contrôler à distance et de changer sa forme au gré des besoins des missions en variant la force et la direction d'un champ magnétique externe. Une telle mobilité est inédite pour un robot de cette échelle. Des robots de tailles similaires ont déjà vu le jour. Mais leur mobilité est très limitée et ils sont incapables d'explorer ce genre de terrains.



Testé dans un estomac synthétique et dans des tissus de viande de poulet, le Millirobot a montré d'excellents résultats. Mais il reste encore de grands défis à relever avant de le voir investir les entrailles d'un être humain. Les chercheurs espèrent pouvoir réduire sa taille à quelques dizaines de micromètres et perfectionner le contrôle magnétique à distance. Le robot devra aussi être biodégradable afin de pouvoir se dissoudre dans le corps après avoir été ingéré.