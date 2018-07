VIDÉO - Trekker X3 et MTT Ideal, des smartphones baroudeurs pour tous ?

publié le 25/02/2017 à 09:45

Les smartphones ultra résistants taillés pour les sportifs et les baroudeurs veulent séduire le grand public. Lancés en février par les constructeurs français Crosscall et Mobile Tout Terrain, le Trekker X3 et le MTT Ideal sont des mobiles quasi-incassables. À l’heure où les modèles derniers cri ont des silhouettes de plus en plus fines et des finitions souvent très fragiles, ces appareils durcis au design massif font de la résistance une priorité. "Aujourd'hui, 35% des téléphones mobiles sont cassés lors de la première année d'utilisation", explique David Eberlé, vice-président de Crosscall. "À part leur mettre une coque, aucune solution n'a été apportée aux professionnels et aux particuliers".



Longtemps réservés aux professionnels du BTP et aux sportifs de l’extrême, les smartphones durcis visent désormais monsieur Tout-le-monde. "Beaucoup de personnes ne font pas réparer leur smartphone car la facture peut monter jusqu'à 200 euros. Le LCD est quasiment intégré à l'écran et il faut changer toute la dalle. Pour quasiment le même prix (le MTT Ideal est vendu 300 euros, ndlr), vous avez un produit durable et résistant", explique Christian Massoji, PDG d'Adar Telecom, la marque derrière MTT.

Capables de supporter des chutes de plusieurs mètres

L'Ideal et le Trekker X3 sont capables de supporter des chutes de plusieurs mètres grâce au verre Gorilla Glass 4 qui protège leur écran. Comme toutes leurs connectiques sont protégées, ils sont waterproof et peuvent rester immergés pendant trente minutes à un mètre de profondeur, voire un peu plus pour l'Ideal, certifié IP68. Ils résistent au chlore et à l’eau salée et peuvent être utilisés les doigts mouillés, même si leurs écrans (Full HD pour le Trekke, HD pour l'Ideal) sont moins réactifs que ceux des smartphones classiques.

Les deux appareils ne prétendent pas rivaliser avec les dernières générations de smartphones des cadors du secteur. Mais il ont des caractéristiques techniques correctes. Ils sont assez rapides à l’usage avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage extensible, jusqu'à 128 Go pour le Trekker X3. Ils évoluent tous les deux sous Android 6 et intègrent tout l’univers Google nécessaire à la vie urbaine.

Des mobiles taillés pour les activités en plein air

Plus cher (550 euros) que l’Ideal, le Trekker X3 se démarque par son appareil photo plus abouti (16 mégapixels à l'arrière et 8 à l'avant, contre 8 millions à l'arrière et 2 à l'avant pour l'Ideal) et quelques fonctionnalités bien pensées taillées pour les baroudeurs. Il embarque de nombreux capteurs et une application "X3-Sensors" qui permet de faire office de boussole, de mesurer l’altitude, la luminosité ou le taux d’humidité.



Le Trekker est aussi davantage tourné vers l’avenir avec sa boîte qui se transforme en chargeur à induction et sa batterie amovible. Les deux appareils sont dotés d'une grande autonomie et disposent d'une fonction SOS pour envoyer un message d'alerte en cas d'accident.



Le Trekker X3 est vendu au prix de 550 euros à la Fnac, Darty, Boulanger et chez Orange, SFR et Bouygues. Le MTT Ideal est proposé 300 euros sur le site internet de la marque, Amazon et bientôt à la Fnac,Darty et Boulanger.