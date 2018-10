publié le 08/07/2018 à 10:02

Voici un nouveau concurrent pour OnePlus et Honor. Lancé à moins de 500 euros, le MiMix 2S est l’ambassadeur choisi par le géant chinois Xiaomi pour se lancer à la conquête de l’Hexagone et ses 60 millions de consommateurs à la fin du mois de mai.



Plus abordable que les derniers OnePlus 6 et Sony Xperia XZ2 Compact, le MiMix 2S n’a pas grand-chose à leur envier sur le plan technique. Compatible avec les fréquences françaises, il embarque le processeur Snapdragon 845, le plus puissant du moment, et ce qu’il faut de mémoire vive (6 Go) pour jongler sans mal entre les applications et faire tourner les jeux les plus exigeants.

Puissant et endurant

Son grand écran LCD en impose. Grâce à ses bordures très fines, il offre une surface d’affichage très généreuse (6 pouces) sans céder à la mode de l’encoche. Mais faute d’encoche, le module photo frontal 5 mpx se retrouve en bas de l’écran. Un emplacement moins pratique. Pour prendre un selfie, il faut tout simplement retourner l’appareil sans quoi vous verrez surtout votre menton.

Pour le reste, le capteur photo principal 12 Mpx + 12 Mpx signe des clichés détaillés en plein jour, avec un mode portrait efficace, et plutôt bien calibrés la nuit. Assurée par une batterie de 3.400 mAh, l'autonomie se situe dans la moyenne haute, au-delà d’une journée, et la charge rapide est au rendez-vous via le port USB-C, tout comme la charge sans-fil QI.



Au rayon des regrets, on notera l’absence de prise jack, de port microSD et une légère tendance à chauffer lors des phases d'utilisations prolongées. L’interface maison MIUI, basée sur Android 8, demande aussi un petit temps d’adaptation. Et faute de certification IP, le MiMix 2S ne peut pas non plus être plongé dans l’eau.

Un très bon compromis en quête de notoriété

Mais à moins de 500 euros, sa fiche technique très solide le pose en concurrent sérieux pour tous les challengers de l’iPhone sur un segment de plus en plus chargé qui compte déjà le OnePlus 6, les Honor 10 et View 10, le ZenFone 5 ou le Xperia XZ 2 Compact.



Son plus grand défi sera finalement de combler le manque de notoriété en France de la marque Xiaomi. Le numéro deux des ventes en Chine l'a bien compris et mise pour cela sur l'évangélisation des consommateurs français par son importante communauté de fans et de la première boutique Xiaomi qui a ouvert ses portes à Paris au printemps.