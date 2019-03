publié le 10/03/2019 à 09:59

Xiaomi poursuit son irrésistible ascension. En moins d'une décennie, le groupe chinois est devenu le quatrième vendeur mondial de smartphones à la faveur de ses produits performants vendus à des prix très agressifs.



Il est l'un des rares acteurs encore en croissance dans un marché saturé. Déterminée à poursuivre sur cette lancée, l'entreprise a lancé au salon mondial du mobile de Barcelone fin février le Mi 9, un smartphone puissant, bien fini, équipé de technologies de pointe et vendu la moitié du prix d'un iPhone.

Commercialisé depuis quelques semaines en Asie, le Mi 9 est le smartphone le plus puissant du moment. Il est le premier à embarquer le dernier processeur Snapdragon 855 gravé en 7 mm. Selon les tests réalisés par la presse spécialisée, il est le plus rapide du marché en attendant les prochaines puces de Huawei et Apple. En pratique, le smartphone se montre très véloce dans tous les usages, notamment pour le jeu et la vidéo. Pour 500 euros de moins, le Mi 9 soutient la comparaison avec les meilleurs smartphones du marché.

Fort de cette base solide, le Mi 9 propose une expérience aboutie avec un large écran Amoled de 6,39 pouces très contrasté. Cette surface d'affichage généreuse est optimisée par la présence d'une encoche de la taille d'une goutte d'eau. Comme Huawei et Samsung, Xiaomi propose désormais un lecteur d'empreintes digitales optique logé directement sous l'écran et totalement invisible.

Un troisième capteur grand angle très pratique

Le Xiaomi Mi 9 met aussi particulièrement l'accent sur la photo avec un triple module à l'arrière classé dans le top 5 des meilleurs appareils du marché par l'influent spécialiste en la matière DxOmark, juste derrière les Mate 20 Pro et P20 Pro de Huawei et le Galaxy S10+ de Samsung.



Cette triple optique se distingue notamment par son capteur principal Sony 48 Mpx très précis (le même que sur le Honor View 20) et son ultra grand-angle 16 Mpx de 117° très efficace lorsqu'il s'agit d'élargir l'horizon pour cadrer des photos de monuments, de groupe. Il peut aussi être utilisé pour signer des clichés macro jusqu'à 4 centimètres.



Le rendu des images est très convaincant en plein jour mais plus à la peine lorsque la luminosité vient à faire défaut : en mode nuit, les clichés perdent de nombreux détails dans le lissage des images et demeurent en retrait des meilleurs élèves du marché, le Pixel 3 de Google et le Mate 20 Pro de Huawei.

Un rapport qualité-prix imbattable

L'autonomie de l'appareil est assurée par une batterie de 3.300 mAh qui place le smartphone dans la moyenne haute du secteur avec une endurance d'une douzaine d'heures en usages classiques. Cela signifie qu'il tient largement une journée avant de devoir être rechargé.



La marque propose en option un chargeur 27 watts qui permet de faire le plein d’énergie en seulement une heure minutes et pour la première fois, en option également, un chargeur rapide 20 watts qui assure une charge complète en seulement 90 minutes. Sinon, l'appareil est livré avec un chargeur rapide filaire basique de 18 watts.



Pour 449 euros dans sa configuration de base (avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage), le Mi 9 n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché en dehors du dernier OnePlus. Il fait finalement peu de concessions. On regrettera que son boîtier ne soit pas étanche, l'absence de haut-parleurs stéréo, de port pour carte microSD pour étendre sa mémoire et son dispositif de reconnaissance faciale en 2D qui n'est pas aussi sécurisé qu'un système en 3D.