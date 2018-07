VIDÉO - Nokia 7 Plus, le meilleur smartphone Android One

publié le 28/04/2018 à 10:05

Un an après son grand retour dans la téléphonie, à travers l'entreprise finlandaise HMD, Nokia se lance dans la promotion du label Android One. Android One est un programme développé par Google pour lutter contre la fragmentation d’Android, le système d'exploitation de Google qui occupe 90% du marché.



À cause du grand nombre de logiciels proposés par les différents constructeurs partenaires de Google, les mises à jour du système d’exploitation peinent à être déployées rapidement, chaque constructeur devant les adapter à leur propre version du logiciel.

Ce délai pose de vrais problèmes de sécurité. Des millions de smartphones ne sont pas protégés contre les dernières logiciels malveillants et les failles de sécurité connues. Alors Google a mis au point Android One, une version épurée de son système d'exploitation et une philosophie à laquelle adhèrent les marque partenaires (Nokia et HTC pour l'instant).

Sans l'accumulation de couches logicielles et de fonctions superflues propres à chaque constructeur, Android One peut du coup garantir à ses utilisateurs la meilleure version d’Android disponible et les patches de sécurité les plus récents. Le tout, pendant au moins deux ans.

Design soigné et bonnes performances

Disponible depuis le 17 avril, le Nokia 7 Plus est le nouveau fer de lance de ce système unifié. Vendu 399 euros, il offre une expérience des plus confortables. Son design sobre et élégant, avec une note cuivrée, n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs appareils du marché.



Son processeur Snapdragon 660 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage assure des performances fluides dans la plupart des usages et tient la cadence dans les jeux. Il montre seulement quelques signes de faiblesse en mode multitâche. La batterie 3800 mAh est au diapason avec une autonomie d’une journée et demie. Elle est compatible avec la charge rapide et gagne 36% en 30 minutes.



Comme quasiment tous les derniers modèles, le Nokia 7 Plus adopte le format d’écran 18:9 à la mode. La diagonale de 6 pouces, de technologie LCD et de définition Full HD+, offre un confort satisfaisant, malgré des couleurs un peu froides.

Un bon appareil photo

L’appareil photo développé par le spécialiste allemande de l'optique Zeiss est dans la moyenne haute du marché. Composé d'un capteur principal 12 Mpx à ouverture f/1,75 et d'un second téléobjectif 13 Mpx à ouverture f/2,6 il réalise des clichés détaillés en plein jour et s’en sort plutôt bien la nuit.



Mais l’absence de stabilisateur se fait cruellement sentir. Les photos sont toujours floues après une capture en mouvement. La bonne surprise vient de la partie logicielle avec un mode portrait au rendu naturel et un mode pro qui permet de jouer sur l’ISO, la mise au point et la balance des blancs.



Au final, le Nokia 7 Plus est un smartphone performant, élégant et plutôt abordable. Il est pour l’instant le meilleur ambassadeur du label Android One, en attendant le Nokia 8 Sirocco, plus haut de gamme, qui coûtera tout de même plus de 700 euros.