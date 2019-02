VIDÉO - Suivez le premier lancement d'Ariane 5 de l'année en direct

publié le 05/02/2019 à 21:35

Premier lancement de l'année pour Arianespace. Une fusée Ariane 5 doit décoller depuis le centre spatial guyanais de Kourou ce mardi 5 février entre 22h et 23h, heure métropolitaine. Le lanceur européen va mettre en orbite deux satellites de communication, Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS-4/SG-1) et GSAT-31. Il s'agit du premier des douze lancements prévus cette année pour l'entreprise française. Et l'un des derniers d'Ariane 5 : en 2020, la fusée sera remplacée par Ariane 6.



Le satellite GSAT-31 est opéré par l'agence spatiale indienne (Isro), un client régulier d'Arianespace. Il doit permettre de relayer les télécommunications du sous-continent indien pour les quinze prochaines années. L'autre satellite, HS-4/SG-1, doit permettre au groupe saoudien Arabsat de fournir de moyens de télécommunications avancés et des communications militaires sécurisées à ses clients au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Le décollage est diffusé en direct sur le site officiel d'Arianespace et dans la vidéo YouTube placée en tête de cet article. La fenêtre de lancement est comprise entre 22h01 et 23h02, heure métropolitaine. La durée de la mission est d'un peu plus de 42 minutes. L'an passé, Arianespace a effectué 11 lancements depuis le centre spatial de Kourou au profit de 13 clients pour mettre en orbite 21 satellites.

> Arianespace Flight VA247 – Launch Campaign