publié le 11/11/2019 à 13:35

C’est un phénomène rare qui ne se produit que treize ou quatorze fois par siècle. Mercure, la plus petite planète du Système solaire, va passer entre la Terre et le Soleil ce lundi 11 novembre. Il se produira alors un alignement dans l’espace comparable à celui qui a lieu entre le soleil, la Terre et la Lune lors d’une éclipse solaire.

En France métropolitaine, le transit de Mercure sera observable durant près de cinq heures et demi, entre 13h35 et 19h04. Durant sa traversée du disque solaire, Mercure prendra la forme d’une grosse bille noire car son diamètre apparent est trop petit pour occulter l’étoile géante. Le maximum du transit est attendu peu après 16 heures, lorsque la distance entre le centre de Mercure et le centre du Soleil paraîtra la plus petite vue depuis le centre de la Terre.

Plusieurs options s’offrent aux personnes désireuses de profiter du spectacle. Elles peuvent se munir d’une paire de jumelles grossissant au moins sept fois, d’une lunette astronomique ou d’un télescope. Mais il est nécessaire de les équiper de filtres solaires spéciaux car regarder le soleil sans protection peut causer des lésions irréversibles pour les yeux.



Si vous n’avez pas de matériel adapté, il est conseillé de se rapprocher d’un club d’astronomie. De nombreuses sessions sont organisées sur tout le territoire par des associations et des observatoires. Les images du transit de Mercure seront aussi retransmises sur Internet par la Nasa et l’Observatoire de Paris. Peut-être la meilleure option au regard de la météo.