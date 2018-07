publié le 06/07/2018 à 06:31

Le dispositif est déjà en service à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Vous arrivez pour prendre votre avion. Vous réservez avant une place. Vous mettez votre voiture dans un box, et vous allez embarquer. Le robot, lui, vient chercher la voiture chercher dans le box. Il va la soulever - il n'a pas besoin des clés - et il va la ranger sur le parking.



Comme il n'y a pas ouvrir les portes sur le côté, faire descendre les passagers ou le coffre derrière pour décharger les valises, le robot range le voitures les une contre les autres. Il peut en garer six sur cinq places normales.

Surtout, il n'a pas besoin de laisser de rangées pour circuler. Car comme vous avez indiqué votre date de retour, un algorithme ordonne les voitures. Il met tout au fond celles des passagers qui rentreront le plus tard. Cette gestion de parking, grâce à l'intelligence artificielle, permet de garer sur le même espace 50% de voitures en plus.

La nature préservée

C'est une start-up parisienne qui a mis au point ce robot voiturier qui s'appelle Stanley Robotics. L'entreprise est en discussion avec d'autres aéroports, dont ceux de Paris. Et comme le trafic passager s'accroît sans cesse (10% par an), les aéroports sont obligés d'agrandir leurs parkings.



Nicolas Hulot a dit qu'il fallait trouver des solutions pour ne plus grignoter de mètres carrés sur la nature. En voilà une, qui est aussi beaucoup plus simple que de creuser des souterrains ou de construire des étages, et beaucoup moins coûteuse.

> Stanley Robotics, le robot qui gare les voitures tout seul dans les aéroports Crédit Image : Julien Knaub / SIPA / RTL | Crédit Média : Virginie Garin | Durée : 01:45 | Date : 06/07/2018