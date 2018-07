VIDÉO - Sony Xperia XZ2 Compact : le smartphone sans rival

publié le 21/04/2018 à 10:02

Un smartphone puissant dans un format de poche. Le Sony Xperia XZ2 est un téléphone quasiment sans rival. Disponible depuis le 5 avril au prix de 599 euros, il est le seul appareil de cette taille à posséder une fiche technique aussi solide. À l’heure où la plupart des téléphones haut de gamme dépassent les 5,5 pouces, voire flirtent avec les 6 pouces, Sony a choisi un écran 5 pouces pour la déclinaison miniature de son dernier smartphone vedette, sans brader ses caractéristiques. Un positionnement qui le place face à l'iPhone SE, 4,7 pouces, qui n'a pas été mis à jour par Apple depuis deux ans.



Le fabricant japonais a fait évoluer le design de sa gamme Xperia. La dernière génération est moins rectangulaire qu'à l'accoutumée, le dos légèrement bombé et les bords plus arrondis. Ce look paraîtra un peu désuet à certains mais il offre une prise en main parfaite. La réduction des bordures permet au XZ2 Compact de proposer un format 18:9 allongé offrant le même encombrement que celui d'un iPhone classique.



Facile à manipuler, rapide comme l'éclair

Cela permet de le manipuler à une main sans effort. Le pouce peut toucher facilement toutes les zones de l’écran sans se contorsionner. Seul le positionnement à l'arrière du capteur d'empreintes digitales laisse un peu à désirer. Agréable à manipuler, le XZ2 Compact n’offre évidemment pas le même confort visuel qu’un smartphone grand format. Les vidéos sont moins immersives, les jeux plus difficiles à prendre en main et les textes plus difficiles à lire. La technologie IPS utilisée pour l'écran n'apporte pas les mêmes contrastes et la même profondeur de couleurs que l'OLED.

Mais le Xperia XZ2 Compact offre la même puissance que les meilleurs Android. Il bénéficie du dernier processeur Snapdragon 845, l'un des plus puissants du marché, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 400 Go avec une carte microSD. Les applications s’ouvrent à la vitesse de l’éclair et l’on passe de l’une à l’autre sans aucun ralentissement. Un vrai bon point sachant que son processeur sera toujours d’actualité dans deux ans.

Un très bon compromis taille-puissance

La partie photo est assurée par un unique module 19 Mégapixels avec objectif grand angle. Un vrai parti pris de la part de Sony, qui mise sur son savoir-faire de concepteur de capteurs, à l'heure où la plupart des appareils proposent deux caméras. Les clichés sont dans la moyenne haute en journée et plutôt lumineux la nuit. Mais il ne propose pas de mode portrait avec effet bokeh comme le font maintenant tous les derniers smartphones.



La batterie de 2.870 mAh fournit une autonomie dans la moyenne mais le chargeur pour la charge rapide n’est pas inclus à l’achat. Au rayon des regrets, on notera aussi l’absence de prise jack. Pour brancher un casque, il faudra passer par le Bluetooth ou un adaptateur USB-C. Mais à 200 euros de moins que les derniers iPhone 8 et Galaxy S9, le Xperia XZ2 Compact constitue un très bon compromis pour ceux qui souhaitent utiliser leur smartphone à une main sans sacrifier la puissance.