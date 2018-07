publié le 26/02/2018 à 11:13

Sony se lance à son tour sur le terrain des smartphones à écran 18:9. Initié l'an dernier par le Galaxy S8 de Samsung, et désormais embarqué par tous les appareils haut de gamme et par de plus en plus de modèles milieu de gamme, ce ratio d'écran plus immersif que le traditionnel 16:9 est obtenu en réduisant les bordures encadrant la dalle de l'appareil.



Après plusieurs générations de Xperia au design rectangulaire et aux larges bordures, Sony emboîte finalement le pas à la concurrence avec sa nouvelle gamme Xperia XZ2 présentée lundi 26 février à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone. Sans succomber à la mode des écrans bord à bord (les bordures restent respectables ici) ni proposer les mêmes fonctions que ses rivaux.

Le géant japonais joue sa propre partition fondée sur la convergence entre son savoir-faire matériel et la richesse des contenus disponibles en 2018 pour offrir une expérience immersive taillée pour le divertissement.

Un écran 18:9 qui tient dans la main

Dans cette perspective, le Xperia XZ2 Compact occupe un positionnement inédit. Alors que les écrans de smartphones tendent à voir leur taille se stabiliser autour de 6 pouces, Sony prend le marché à contre-pied avec un appareil offrant un ratio 18:9 dans une dalle de 5 pouces.



La marque japonaise pousse la singularité plus loin en lui faisant profiter de la plupart des caractéristiques haut de gamme de son grand-frère XZ 2 : définition Full HD+ (2160 x 1080 p), processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, capteur 19 Mpx, vidéo 4K HDR, super ralentis 960 images par seconde, port USB-C, charge rapide et résistance à l'eau IP68.



Une fiche technique sans équivalent sur les autres appareils de cette taille. On peut cependant s'interroger sur l'autonomie du smartphone dont la batterie 2870 mAh promet d'être fortement sollicitée. Il sera proposé début avril au prix de 599 euros.

Xperia XZ2, un condensé de technologies

Disponible début avril au prix de 799 euros, le Xperia XZ2, avec une dalle de 5,7 pouces, se place comme le nouveau vaisseau amiral de la gamme. Comme le XZ2 Compact, il profite des dernières technologies du marché : processeur Snadragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, batterie 3180 mAh, charge rapide et sans-fil, capteur 19 Mpx, vidéo 4K HDR, slow-motion 960 images par seconde, étanchéité IP 68, USB-C.



Comme le Xperia XZ2 Compact, il affiche un dos en verre Gorilla Glass 5. Une base solide sur laquelle Sony se repose pour mettre en valeur son savoir-faire dans le son et l'image. Un système de vibration dynamique (seulement sur le XZ2) accompagne les haut-parleurs stéréo pour donner vie aux films et aux jeux.



Les deux appareils délivrent un son haute résolution et proposent la fonction 3D Creator qui permet désormais de créer un avatar en 3D à partir de la caméra à selfie du smartphone pour s'échanger des mimiques sur Facebook. Seule ombre au tableau, l'absence de prise jack. Sony prépare le terrain à ses prochains écouteurs sans-fil Xperia Ear Duo.