VIDÉO - Sony imagine un climatiseur de poche à glisser sous les vêtements

publié le 30/07/2019 à 13:00

C’est une solution de climatisation originale qui aurait été particulièrement appropriée en ces temps de fortes chaleurs. Des équipes de Sony ont lancé une campagne de financement participatif pour un climatiseur corporel à placer derrière la nuque, sur le col d’un t-shirt ou d’une chemise. Baptisé Reon Pocket, l’appareil miniature pèse environ 80 grammes, se connecte en Bluetooth à une application pour smartphone Android ou iOS et promet de faire chuter la température corporelle quand le mercure s’affole.

Reon Rocket utilise pour cela le phénomène de thermoélectricité. L’appareil relie directement et réciproquement le flux de chaleur qui traverse le corps au courant électrique qui le parcourt. L’utilisateur détermine la température la plus adaptée sur l’application puis le Reon Rocket fait baisser ou grimper la température du corps de plusieurs degrés. Il peut être utilisé comme climatiseur l’été (- 13 degrés) et comme chauffage portable l’hiver (+ 8 degrés).

Dans la vidéo de démonstration qui accompagne le descriptif du produit, l’appareil fait passer la température corporelle de 36 à 23 degrés en quelques minutes. Son autonomie est estimée à une heure et demi et deux heures de recharge sont nécessaires pour l’utiliser à nouveau.

Reon Rocket est un projet de un climatiseur corporel à placer derrière la nuque Crédit : Sony First Flight

Reon Rocket a déjà récolté plus de 70 millions de yens, soit 570.000 euros, sur un objectif initial de 66 millions de yens sur First Flight, la plateforme de financement participatif de Sony dédiée aux projets de ses salariés. L’appareil est encore en développement et s’adressera au marché japonais dans un premier temps avec des premières livraisons estimées au printemps 2020. Aucun lancement français n’a pour l’instant été annoncé.

La mode innove pour protéger le corps

À l’instar de ce projet, la mode s’ouvre de plus en plus aux technologies de pointes et aux matériaux innovants pour étendre les capacités des vêtements et de leurs porteurs. De grandes marques comme Burbery, Daniel Hechter, Adidas ou Salomon ont recours à des tissus thermo-régulants, utilisant notamment des particules de roche volcanique, pour évaporer plus rapidement la transpiration lorsqu’il fait chaud ou la conserver plus longtemps l’hiver.

Des matériaux comme le graphène, les algues ou le bambou sont aussi mis à contribution par certaines entreprises qui proposent des vêtements assurant une meilleure protection contre la pollution, les UV ou les insectes.