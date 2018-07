publié le 30/09/2016 à 10:18

Rosetta a rejoint sa dernière demeure. La sonde européenne s'est écrasée volontairement vendredi 30 septembre à la mi-journée sur la comète Tchouri, tombeau d'une odyssée spatiale de douze ans et d'un périple de plus de 7 milliards de kilomètres pour percer les mystères de la formation du système solaire. Rosetta n'a pas été conçue pour atterrir. Elle était programmée pour s'éteindre au moment d'entrer en contact avec la surface du noyau cométaire et sonner le glas de sa mission.



L'impact contrôlé s'est produit peu avant 13 heures (heure française). La Terre a été informée du bon déroulement des opérations une quarantaine de minutes plus tard. La fin de la mission a été annoncée sous les applaudissements par Sylvain Lodiot, responsable des opérations de vol de Rosetta au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt (Allemagne) qui contrôle la sonde. "C'est fait. Je peux confirmer le plein succès de la descente de Rosetta. Les opérations de la mission Rosetta sont terminées", a déclaré Patrick Martin, le responsable de la mission. "Adieu Rosetta, tu as bien fait ton travail", a-t-il lancé.



Cette mission avait été décidée en 1993 par l'Agence spatiale européenne (ESA) et a récolté une abondante moisson de données qui occuperont les scientifiques "pendant des décennies", assure l'ESA. Le but assigné à la sonde, escortée de son robot-laboratoire Philae, était de mieux comprendre la formation du système solaire. La sonde avait été lancée en mars 2004, et a parcouru 7,9 milliards de kilomètres depuis cette année-là. La sonde, dotée de grands panneaux solaires, s'éloigne de plus en plus du soleil et commence à manquer de puissance, ce qui a précipité la fin de l'aventure.



Le crash se déroule à 720 millions de kilomètres de la Terre, commandée depuis la planète bleue par le Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) à Darmstadt en Allemagne.