VIDÉO - Si l'espace était une mélodie : la Nasa a mis en musique la photo d'une galaxie

publié le 13/03/2019 à 20:00

Certains la trouveront terrifiante, d'autres pour le moins relaxante. Cette mélodie étonnante est l'interprétation de ce que pourrait être le son d'une galaxie. Elle est le fruit d'un processus de sonification d'une image récoltée par le télescope spatial de la Nasa et de l'Agence spatiale européenne Hubble en août dernier montrant l'amas de galaxies RXC J0142.9+4438. Les notes de ce morceau de musique ont été générées à partir des pixels du cliché. Le résultat ressemble à la bande-son d'un film de science-fiction.



Pour mettre au point cette mélodie, le chercheur Matt Russo, de l'Université de Toronto, et l'artiste canadien Andrew Santaguida ont associé des signaux sonores aux milliers d'étoiles composants le trésor galactique capturé par Hubble. À l'aide d'algorithmes, le cliché a été analysé pixel par pixel et une note de musique a été attribuée à chaque élément figurant sur l'image.

"Le temps s'écoule de la gauche vers la droite et la fréquence du son change du bas vers le haut, variant de 30 à 1.000 hertz. Les objets proches du bas de l'image produisent des notes plus basses, tandis que ceux proches du haut de l'image produisent des notes plus élevées", explique la Nasa sur son site. Cela se traduit par une mélodie plutôt sombre à l'harmonie très relative beaucoup plus angoissante que l'air composé en novembre dernier avec la photo d'un lever de soleil martien capturée par le rover Opportunity.

> NASA SC18 Opportunity Mars Sunrise

Même si aucun son n'est audible dans le vide spatial (car les ondes sonores ont besoin d'un support matériel pour se propager et les molécules sont trop rares dans l'espace), l'espace donne régulièrement lieu à des expériences sonores. En 2014, la Nasa avait essayé de donner un aperçu des sons présents dans l'Univers en publiant des enregistrements sur lesquels on pouvait écouter les sons produits par les ondes électromagnétiques spatiales dans le Système solaire.