VIDÉO - Samsung officialise le Galaxy S20 : on a essayé le nouveau rival de l'iPhone 11

publié le 11/02/2020 à 20:05

Une évolution sans surprise pour des smartphones prêts à prendre le train de la nouvelle génération de réseaux 5G. Sur les terres californiennes d'Apple, à San Francisco, Samsung a renouvelé sa gamme de téléphones haut de gamme Galaxy S ce mardi 11 février en annonçant les Galaxy S20 (6,2 pouces), Galaxy S20+ (6,7 pouces) et Galaxy S20 Ultra (6,9 pouces).

Disponibles le 13 mars en France à partir de 909, 1.009 et 1.359 euros, ces trois appareils seront compatibles avec les réseaux 5G, dont le déploiement est pour le moins laborieux en France pour l'instant, mais déjà bien avancé dans les principaux marchés de Samsung, aux États-Unis notamment. Signe de cette période de transition, la 5G sera une option pour les modèles de base, les Galaxy S20 et S20+, qui seront également proposés en version 4G.

La société coréenne, qui vend plus de smartphones que toute autre, mise sur les fondamentaux avec la gamme Galaxy S20. Elle réserve les effets waouh au Galaxy Z Flip, son second smartphone pliable en forme de boîte à maquillage, également dévoilé ce mardi.

Un écran plus fluide

Les nouveaux fers de lance de la gamme Galaxy S s'inscrivent dans la continuité de leurs prédécesseurs. Ils incarnent l'évolution d'une famille qui a changé les codes du genre il y a trois ans en lançant la mode des écrans sans bordure. Sans surprise, on retrouve toujours un grand écran Dynamic AMOLED aux bordures incurvées légèrement débordantes sur les tranches, qui donnent l'impression de ne tenir qu'un écran dans la main. La caméra frontale est toujours intégrée dans un poinçon, désormais centré et légèrement plus discret.

L'écran du Galaxy S20 est l'un des plus remarquables du marché Crédit : RTL

Samsung propose cette année un taux de rafraîchissement de l'écran plus rapide à 120 Hz (par défaut à 60 Hz) pour rendre le défilement plus rapide et plus fluide, comme sur les derniers modèles de Google et OnePlus. Ils embarquent un lecteur d'empreintes digitales 3D sous l'écran doté des dernières mises à jour logicielles qui avaient corrigé les soucis rencontrés par ce composant sur la précédente génération.

Vidéo 8K, zoom x100 et photos multi-caméras

Outre leur bel écran, les nouveaux Galaxy misent sur la photo et la vidéo pour se distinguer de la concurrence. Les trois appareils utilisent une technologie de fusion de pixels pour améliorer la netteté des images le jour et la nuit. Ils peuvent aussi filmer en 8K, une technologie d'image qui promet un niveau de détails quatre fois plus élevé que la 4K mais est encore loin d'être généralisée sur les écrans aujourd'hui. Samsung entend ainsi faire figure de précurseur et donner la possibilité à ses clients d'être compatible avec le format d'image de demain. Au-delà du marketing, la marque tire aussi profit de cette technologie à travers une fonction "Screen shot" qui permet d'extraire une photo de 33 Mpx à partir d'une vidéo tournée en 8K.



Sur le plan technique, le Galaxy S20 et le S20+ disposent d'une triple caméra 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx (ultra grand-angle), une configuration classique à laquelle il faut ajouter un capteur ToF utilisé pour gérer les effets de profondeur dans le mode portrait sur le S20+. Mais c'est surtout avec le Galaxy S20 Ultra que Samsung espère se poser en nouvelle référence de la photographie sur mobile. Il dispose d'un capteur principal de 108 Mpx qui shoote dans cette résolution ou fusionne neuf pixels en un pour améliorer la netteté le jour et optimiser la lumière la nuit. Il embarque aussi un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur 48 Mpx avec zoom périscopique capable de zoomer 10 fois sans perte et de grossir 100 fois l'image, qui pourrait bien faire de l'ombre au meilleur élève en la matière jusqu'ici, le Huawei P30 Pro.

Les trois appareils proposent aussi une prometteuse fonction "Single Take" qui utilise les différentes caméras pour générer à partir d'une seule prise de vue entre sept et vingt clichés utilisant des effets et des modes différents (noir et blanc, grand-angle, vidéo, boomerang, plan serré, hyperlapse, etc.) afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à jongler lui-même entre les modes dans le menu de l'appareil photo. L'interface de l'application caméra a par ailleurs été épurée pour n'afficher que les fonctionnalités principales tout en laissant la possibilité de la personnaliser en rajoutant des options.

La fonction "Single Take" du Galaxy S20 génère plusieurs images à partir d'une seule prise de vue Crédit : RTL

Le Galaxy S10 reste à l'affiche

Pour le reste, les trois appareils bénéficient de la dernière version du processeur Exynos 990 de Samsung. Ils sont proposés avec 128 Go d'espace de stockage (extensible avec carte microSD jusqu'à 1 To), 8 Go de RAM en version 4G et 16 Go de RAM en version 5G. Ils embarquent un port double SIM hybride avec slot pour carte SIM et carte microSD et sont compatibles avec la technologie eSIM.



Sur le plan de l'autonomie, le Galaxy S20 est livré avec une batterie de 4.000 mAh, le Galaxy S20+ avec une batterie de 4.500 mAh et le Galaxy S20 Ultra avec un accumulateur de 5.000 mAh. Les trois appareils sont fournis avec un chargeur rapide 25 watts, mais le Galaxy S20 Ultra est compatible avec un chargeur 45 watts proposé en option.

La nouvelle gamme Galaxy S20 sera disponible le 13 mars Crédit : RTL

Le Galaxy S20 sera disponible en France à partir du 13 mars au prix de 909 euros en version 4G et 1.009 euros en version 5G. Le Galaxy S20+ sera vendu 1.009 euros en version 4G et 1.109 euros en version 5G. Le Galaxy S20 Ultra sera seulement proposé en version 5G à partir de 1.359 euros. Samsung ne propose pas de successeur à proprement parler au Galaxy S10e, vendu 749 euros l'an passé avec une configuration plus légère. Mais la marque conserve le Galaxy S10 dans la gamme et promet de mettre à jour ses fonctions dans les prochaines semaines.



Les précommandes seront ouvertes le 11 février. Une nouvelle version des Galaxy Buds (à l'autonomie améliorée) accompagnera les premières commandes de S20+ et S20 Ultra.