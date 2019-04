publié le 11/04/2019 à 22:04

Samsung met les bouchées doubles pour ne pas laisser ses rivaux chinois lui voler la vedette. Après le Galaxy A9 équipé d'un quadruple appareil photo, le Galaxy Fold et son écran pliable, le très qualitatif Galaxy S10 et le Galaxy A50 à grand écran Super Amoled, lecteur d'empreinte optique et triple capteur photo à 349 euros, le constructeur sud-coréen a présenté mercredi 10 avril le Galaxy A80, le modèle le plus haut de gamme de sa série Galaxy A. Nous avons pu l'essayer ce jeudi.



Vendu 659 euros à partir de fin mai, ce très grand smartphone se distingue par quelques fonctions originales. Il n'a pas de caméra à selfies à proprement parler. Il utilise la caméra arrière en la faisant pivoter vers l'avant grâce à un moteur. Logé dans un tiroir coulissant, le module photo n'apparaît qu'à l'ouverture de l'application. Cela permet au smartphone d'arborer un très élégant écran Super Amoled Full HD+ de 6,7 pouces qui occupe 93% de la façade.

Contrairement à celui du Galaxy S10, légèrement incurvé sur les bords, l'écran du Galaxy A80 est totalement plat, sans encoche, ni poinçon. Cela lui confère un confort de visionnage sans égal pour une immersion presque parfaite. On a l'impression de ne tenir qu'un écran dans les mains.

le Galaxy A80 profite d'un écran très avantageux Crédit : RTL

Une étonnante triple caméra rotative

Le tiroir mécanique du module photo n'est pas sans rappeler le système mis en place par Xiaomi avec le Mi Mix 3. Samsung n'a pas pu nous indiquer combien d'ouverture le système était capable d'encaisser mais la marque assure que le mécanisme sera résistant dans la durée. Il faudra voir comment il résiste à la poussière et aux chutes. Le tiroir met 0,7 seconde à apparaître ce qui est à peine plus long que l'ouverture logicielle de l'application photo. Mais il émet une vibration un peu disgracieuse.



Le module pivotant permet d'utiliser l'appareil photo principal pour prendre des selfies. Ces derniers seront donc de la même qualité que les autres photos capturées par le smartphone. Le module est composé d'un capteur grand angle 48 Mpx, d'un capteur ultra-grand angle 8 Mpx et d'un capteur de profondeur.

Le Galaxy A80 utilise le même appareil photo pour les photos classiques et les selfies Crédit : RTL

Le capteur ultra-grand angle pourra à la fois être utilisé pour prendre des photos de groupe et de paysage comme sur les autres photophones mais aussi pour réaliser des selfies de groupes ou devant un monument en faisant simplement pivoter le tiroir. Le mode ultra-grand angle n'était pas encore disponible en mode selfie lors de notre prise en main du smartphone mais Samsung assure qu'il le sera à la sortie du téléphone.



Le troisième capteur du module photo est un capteur Tof de profondeur qui émet des projections de lumière et calcule le temps qu'elles mettent à revenir pour calculer la distance des objets. Il est mis à contribution pour le mode portrait de l'appareil photo pour lequel il améliore la qualité du flou d'arrière-plan. Il permet aussi de créer des effets bokeh en enregistrement vidéo et est utilisé par une application très efficace de mesure d'objets qui calcule les dimensions et la distance.

Une charge ultra rapide

Pour le reste, le Galaxy A80 propose une configuration de milieu de gamme. On retrouve un processeur Snapdragon 730 huit cœurs accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. L'autonomie est assurée par une batterie de 3750 mAh. Samsung propose une technologie de charge ultra rapide 25W, quand les Galaxy S10 se contentent de 15W. La marque ne s'est cependant pas mouillée sur les gains envisagés.



Au rayon des regrets, la mémoire du téléphone n'est pas extensible, il n'a pas d'indice de protection et pas plus de prise Jack. Au-delà de son intriguant module photo, le Galaxy A80 aura fort à faire pour triompher des nombreuses références performantes qui peuplent le marché des smartphones à 500-600 euros.