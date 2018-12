Photo Wake-Up : 3D Character Animation from a Single Photo

publié le 26/12/2018 à 15:44

Les photos qui bougent, les personnes qui sortent du cadre ou qui disparaissent... Jusque-là, les "photos éveillées" n'existaient que dans les films Harry Potter. Mais elles pourraient bientôt devenir réalité. Des scientifiques ont en effet cherché un moyen de pouvoir animer un sujet humain à partir d'une seule photo.



Dans l'étude, publiée le 5 décembre sur le site de la Cornell University, les chercheurs menés par Chung-Yi Weng (Université de Washington), déclarent être parvenus à faire "sortir, courir, s'asseoir ou sauter en 3D" le personnage d'une photographie grâce à un nouvel algorithme, baptisé "Photo Wake-up". Grâce à une nouvelle méthode de déformation 3D, les chercheurs peuvent transformer la silhouette complexe d'un corps immobile en un sujet animé.

Le personnage est modélisé et peut de fait bouger en 3D de façon réaliste. Et, chose surprenante, lorsque le personnage a l'air de sortir de la photo, il ne laisse pas un trou noir derrière lui, mais un fond complet.

Dans une vidéo, les chercheurs ont ainsi réalisé plusieurs exemples dont le célèbre basketteur Stephen Curry, qui sort de sa photo et a l'air de bouger comme s'il avait été réellement filmé. Le programmé développé pour réaliser ce petit miracle visuel est SMPL et a été développé par Microsoft et l'institut Max-Planck.