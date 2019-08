Google Pixel 4 | (Don’t) hold the phone: new features coming to Pixel 4

publié le 30/07/2019 à 19:52

Régulièrement cités parmi les références en matière de photographie et d'expérience utilisateur sur Android, les smartphones Pixel de Google sont bien partis pour repousser de nouvelles limites cet automne. Google a annoncé certaines des nouvelles fonctionnalités du Pixel 4, qui devrait être annoncé en octobre. Dans un article de blog, la firme de Mountain View a indiqué le 29 juillet que son prochain smartphone pourra être utilisé sans le toucher, uniquement avec des gestes de la main détectés par un capteur de mouvements.

Le Pixel 4 sera équipé d'un radar miniature développé dans le cadre du projet Soli sur lequel Google travaille depuis plusieurs années. Positionné au-dessus de l'écran, ce capteur pourra reconnaître des objets s'approchant du téléphone ainsi qu'un certain nombre de mouvements. Baptisé "Motion Sense", le système breveté par Google repose sur des radars miniaturisés capables de détecter les ondes électromagnétiques transmises par une puce, qui, en rebondissant sur la main en mouvement, renvoient un signal en retour permettant de contrôler une interface sans la toucher.

Le système rappelle le dispositif Kinect développé par Microsoft mais aussi le capteur ToF du LG G8 ThinQ que nous avions pris en main au dernier Mobile World Congress de Barcelone fin février et non commercialisé en France. Mais les deux dispositifs ne brillaient pas par leur précision.

> Ce smartphone se contrôle avec des gestes de la main

La technologie "Motion Sense" se veut plus perfectionnée. Lors de la présentation du projet Soli, il y a trois ans, Google mettait en avant la capacité de ses algorithmes à associer des actions précises à des gestes quasiment similaires. Dans la vidéo de démonstration mise en ligne par la société américaine lundi, une utilisatrice change de chanson en passant simplement la main devant l'écran. Elle peut aussi interrompre la sonnerie du téléphone ou stopper une alarme d'un balayage de la main. Les développeurs d'application pourront intégrer d'autres fonctionnalités logicielles au fil du temps, promet Google.

Ce contrôle gestuel s'annonce comme la principale innovation du Pixel 4. À travers cette fonctionnalité, Google veut franchir une nouvelle étape dans le développement de l'informatique ambiante, pour se rapprocher un peu plus plus d'un monde où la technologie se confond avec le réel pour venir augmenter le quotidien des humains à travers des écrans et des fonctionnalités pilotées à la voix et aux gestes.

Un premier concurrent de Face ID sur Android

Le radar Soli sera également mis à contribution pour proposer un système de reconnaissance faciale digne de celui d'Apple, qui fait aujourd'hui figure de référence dans la téléphonie. Jusqu'à présent, les smartphones Android devaient se contenter d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un dispositif de reconnaissance du visage peu sécurisé. Le Pixel 4 sera capable de déterminer si un objet ou un visage s'approche du téléphone et déverrouillera l'appareil automatiquement dans le second cas.

Le Pixel 4 sera surmonté par une dizaine de capteurs permettant de faire fonctionner le radar développé dans le cadre du projet Soli Crédit : Google

Google souligne dans son billet de blog combien sa solution promet d'être plus rapide que celle d'Apple. Quand Face ID nécessite que l'on prenne en main un iPhone ou que l'on tape sur l'écran pour activer la caméra de reconnaissance faciale, le Pixel 4 pourra s'activer en un seul mouvement si les capteurs reconnaissent un visage, sans avoir à appuyer sur l'écran ou incliner l'appareil dans une certaine orientation. Google promet que le système est suffisamment sécurisé pour authentifier des paiements en ligne et s'identifier dans des applications.



Enfin, Google se veut également rassurant sur la confidentialité des données charriées par l'analyse du visage et l'utilisation du radar. Le géant américain assure que toutes les informations sont intégralement conservées en local, à l'intérieur du Pixel 4, dans une enclave sécurisée de la puce Titan M, qui équipe le smartphone, et qu'elles ne sont pas partagées avec les serveurs de Google.