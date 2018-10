publié le 30/10/2018 à 22:42

Apple a présenté mardi 30 octobre à New York la version la plus performante de sa tablette tactile haute de gamme, dont 400 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde depuis son lancement en 2010. Plus puissant, plus polyvalent, moins encombrant...



L'iPad Pro n'a jamais disposé d'autant d'atours pour plaire aux créatifs. La tablette professionnelle d'Apple n'avait jamais bénéficié d'autant de changements depuis son lancement fin 2015. Elle inaugure un nouveau design inspiré de l'iPhone X, avec des bordures plus contenues, des tranches légèrement arrondies et un encombrement réduit de 25% pour seulement 5,9 mm d'épaisseur.

Décliné en deux tailles 11 pouces et 12,9 pouces, l'iPad Pro utilise des écrans LCD utilisant les mêmes technologies Liquid Retina que le dernier iPhone Xr. On retrouve une définition de 2388 x 1668 pixels et une résolution de 264 ppi. Le bouton Home avec lecteur d'empreintes Touch ID disparaît au profit d'une caméra TrueDepth qui permet de déverrouiller la tablette avec la reconnaissance faciale Face ID.

Contrairement aux derniers iPhone, le système fonctionne aussi bien à la verticale qu'en mode paysage. Efficace et rapide, le système devrait cependant éprouver les mêmes difficultés que sur iPhone face aux sujets portant des lunettes de soleil ou les yeux mi-clos le matin.



En l'absence du bouton central, la navigation sur la tablette s'effectue avec les mêmes gestes que sur l'iPhone X. Un mouvement vers le haut pour fermer une application, un appui prolongé pour lancer le multitâche... Après un petit temps d'adaptation, les utilisateurs de l'iPad devraient apprécier ce système particulièrement intuitif qui a fait ses preuves sur l'iPhone, inspire la concurrence Android et semble parfaitement adapté pour contrôler une interface multitâche sur de grands écrans comme ceux de l'iPad Pro.

Aussi puissant qu'un ordinateur mais plus limité

Équipé d'une version améliorée du processeur Apple A12 Bionic du dernier iPhone, le nouvel iPad Pro a de la puissance à revendre. Selon Apple, il est plus puissant que 92% des ordinateurs portables vendus lors du dernier trimestre. La puce devrait offrir des performances très élevées en mode multitâche, pour le montage vidéo et pour la réalité augmentée.



Apple a aussi insisté sur les performances graphiques du produit à travers une démonstration du jeu vidéo de basketball ultra réaliste, NBA 2K. Notre première prise en main confirme la très grande fluidité des animations et l'extrême précision des détails en mode jeu. Mais l'iPad aura besoin de contrôleurs dignes de ce nom pour offrir une expérience vidéoludique tirant pleinement profit de toute cette puissance.

Le nouvel iPad Pro passe à l'USB-C mais abandonne la prise Jack Crédit : RTL Futur

Pour accompagner cette puissance de feu, Apple offre la possibilité de choisir jusqu'à 1 To de stockage interne. Mais l'iPad Pro coute alors plus de 2.000 euros et pose la question de sa pertinence face à certains modèles du MacBook Pro vendus dans ces eaux-là. Car même si sa puissance et son encombrement minimal lui permettent de constituer une alternative aux ordinateurs classiques, l'iPad reste beaucoup plus limité dans ses usages professionnels en raison de son logiciel iOS, taillé pour la mobilité, qui ne fait pas le poids face aux systèmes d'exploitation du Mac et des PC.

Malgré l'USB-C, prévoir des adaptateurs

Il trouvera certainement un terrain d'expression plus favorable chez les dessinateurs et les illustrateurs à la faveur de son stylet Apple Pencil dernière génération (vendu 135 euros en option). Plus léger que la version précédente, il se recharge sans-fil en se posant simplement sur une bande aimantée au sommet de l'iPad et n'offre pas la vision disgracieuse de son prédécesseur qu'il fallait pluguer à la prise Lightning de l'iPad. Plus facile à utiliser, il peut prendre des notes directement sur l'écran verrouillé et est doté d'une surface tactile permettant de changer d'instrument de dessin rien qu'en l'effleurant.

Le stylet nouvelle génération de l'iPad Pro se recharge en se posant sur une portion aimantée Crédit : RTL Futur

L'iPad Pro inaugure une nouvelle connectique. Apple remplace le port propriétaire Lightning par une prise USB-C standard. Cela permet d'étendre l'écran de la tablette sur un grand écran jusqu'en 5K et d'utiliser l'iPad comme un véritable logiciel de montage. Là encore, les premières démonstrations n'ont montré aucun signe d'essoufflement. La prise USB-C permet aussi de connecter différents accessoires et de charger un iPhone. Mais il faudra pour cela se munir d'un adaptateur Lightning vers USB-C qui n'est a priori pas fourni à l'achat. L'iPad Pro abandonne aussi la prise Jack. On ne sait pas encore si Apple fournira un adaptateur USB-C vers Jack. Il faudra aussi se munir d'un adaptateur pour brancher un accessoire et recharger l'iPad en même temps.



L'iPad Pro sera commercialisé le 7 novembre à partir de 899 euros avec écran 11 pouces et connexion WiFi et à partir de 1.119 euros avec écran 12,9 pouces et connexion WiFi.