publié le 11/01/2019 à 17:30

Quinze années d'exploration martienne résumées en cinq minutes. Le 25 décembre dernier, Mars Express a fêté le quinzième anniversaire de sa présence à la surface de Mars. Lancée le 2 décembre 2003 par une fusée Soyouz, la sonde spatiale de l'ESA a fait plus de 19.000 fois le tour de la planète rouge et pris plus de 5.400 images avec une caméra stéréoscopique à haute résolution, réalisant une cartographie presque complète de Mars.



Les sols martiens n'auront bientôt plus aucun mystère pour les scientifiques de l'agence spatiale européenne. Mars Express a déjà immortalisé 98,8% de la planète rouge. Mais les photos ne couvrent que 80% de la surface en haute résolution (avec 20 m ou moins par pixel). Le reste devra être mis à jour avec des instruments plus performants.

À l'occasion de ce quinzième anniversaire, l'agence spatiale européenne a mis en ligne une sélection des plus belles images réalisées par Mars Express depuis 2003. On y trouve notamment l'impressionnant cliché du cratère gelé Korolev de la région de Vatistas Borealis diffusé il y a quelques semaines. D'autres images ont été mises en ligne sur le compte Flickr officiel de l'ESA. Initialement prévue pour deux ans, la mission de Mars Express devrait être prolongée jusqu'en 2020.