publié le 15/04/2018 à 09:01

Quinze ans après le dernier vol du Concorde, les avions supersoniques pointent à nouveau le bout de leur nez. Plusieurs entreprises travaillent à donner un successeur à "l’oiseau blanc". Lancé en 1976, cet avion légendaire permettait de traverser l’Atlantique en à peine 3h30. La tragédie de Gonesse, 113 morts en juillet 2000, et l’essor du transport de masse ont fini par le clouer au sol. Il n’a jamais eu de successeur jusqu’ici et le vol supersonique a été complètement délaissé par les compagnies aériennes.



Ses héritiers promettent de corriger ses principaux défauts : son coût d’exploitation - il était trop coûteux et trop gourmand en carburant - et son bruit, le fameux "bang" supersonique, la détonation produite lors du franchissement du mur du son par l’appareil à vitesse Mach 1, soit environ 1.220 km/h. À cause de ce son assourdissant, le survol des États-Unis est interdit aux vols supersoniques depuis les années 1970. Plusieurs projets, portés par des acteurs de l'aérospatial de renom et des startup soutenues par des entrepreneurs milliardaires, espèrent relancer la filière dans les prochaines années.

La Nasa sur les rangs

À commencer par la Nasa qui s’est associée à l’avionneur militaire Lochkeed Martin pour développer un appareil capable de franchir le mur du son sans faire de bruit. Le design de l’appareil a été pensé pour diminuer les ondes de choc au passage à Mach 1. La Nasa espère ainsi réduire le volume du bruit perçu à environ 75 décibels. L'appareil doit voler à 16.800 mètres d’altitude à plus de 1.500 km/h. Les premiers tests grandeur nature sont prévus pour 2021.

Soutenu par Japan Airline, la société Boom Technology espère aussi remettre au goût du jour les traversées de l'Atlantique supersoniques. Fondée en 2014, la startup de Denver a présenté en 2016 le XB-1, un avion capable de voler à Mach 2,2, plus de deux fois fois la vitesse du son. De quoi faire l'aller-retour entre Londres et New York sur une même journée. L'entreprise souhaite rendre les vols supersoniques accessibles au grand public en les facturant le même prix que les classes affaires avant de baisser progressivement ses tarifs.

Boom Technology espère que le XB-1 pourra prendre son envol en 2023.

Objectif Mach 5

Porté depuis plusieurs années par le milliardaire texan Robert Bass, Aerion Supersonic veut développer le premier avion d'affaires supersonique au monde, l'AS2. Moins rapide que le Concorde (Mach 1,4), cet avion promet de couvrir une plus grande distance. Il devrait faire Paris/New York en quatre heures et demie avec une douzaine de passagers à bord. Polyvalent, il pourra passer d'une vitesse inférieure au mur du son à une vitesse supersonique lors d'un même vol. La compagnie Flexjet en a déjà commandé une vingtaine et vise une mise en service à horizon 2025.



Présenté en grandes pompes au salon du Bourget en 2011, le projet Hypermach Aerospace se fait discret depuis. La société américaine promet un appareil capable de transporter une trentaine de passagers et de voler à vitesse Mach 5,5, plus de cinq fois la vitesse du son. Il doit aussi consommer moins de kérosène que le Concorde à la faveur d'une conception et d'une propulsion radicalement différente. Le PDG de l'entreprise a donné des nouvelles du projet fin décembre et indiqué que plusieurs partenariats avec des grands noms du secteur étaient dans les tuyaux. Pour tous ces acteurs, la course au futur Concorde tient en un credo: allier vitesse supersonique et rentabilité.