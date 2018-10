publié le 12/10/2018 à 13:35

Atlas, le très connu robot humanoïde conçu par Boston Dynamics, société de conception robotique, a fait beaucoup de progrès. Créé par la société avant d'être racheté par Google en 2013, les aptitudes du robot sont désormais très proches de celle d'un humain. Et ses capacités sportives ne cessent de s'améliorer. Rien de tel qu'une petite vidéo pour s'en rendre compte.



Ses créateurs ont en effet bien avancé et ont décidé de tester les compétences d'Atlas sur une épreuve de parkour, une discipline sportive urbaine consistant à sauter au-dessus d'obstacles et gravir des murs. Au cours de la séance d'entraînement, on y voit le robot courir, puis sauter par-dessus un rondin de bois, avant d'enchaîner plusieurs sauts en hauteur à différents niveaux.

Une prouesse qui force l'admiration, alors qu'il y a encore quelques mois, il tenait à peine sur ses jambes...