VIDÉO - Le Galaxy Fold pliable de Samsung est-il le smartphone du futur ?

publié le 20/04/2019 à 10:02

À quoi ressemble le Galaxy Fold ? Nous avons pris en main le premier smartphone pliable de Samsung, deux semaines avant sa commercialisation en France, à l'occasion d'une présentation à la presse d'un peu plus d'une heure. Présenté en grandes pompes fin février à San Francisco, le Galaxy Fold est le fruit de près de dix années de recherche et de développement. C'est un smartphone pionnier. Il est le premier modèle à proposer au grand public une technologie annoncée comme révolutionnaire qui pourrait dynamiser le marché des smartphones dans les prochaines années.

Tout le monde ne pourra pas mettre la main dessus le 3 mai prochain. Le Galaxy Fold sera vendu au prix prohibitif de 2.020 euros en quantité limitée chez les principaux opérateurs et distributeurs. Un tarif qui le place dans une sphère élitiste pour technophiles fortunés. Pour ce prix, les premiers utilisateurs bénéficieront d'un smartphone très haut de gamme. Le Fold embarque la configuration la plus élevée du Galaxy S10 avec 512 Go de stockage, 12 Go de mémoire vive, le dernier processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, une batterie de 4.380 mAh avec charge rapide et un triple module photo avec mode portrait et ultra-grand angle.

Le tout premier smartphone pliable est forcément un smartphone atypique. Il est composé de deux parties qui s’ouvrent comme un livre pour afficher un grand écran central. Sa conception est différente de celle du smartphone pliable concurrent de Huawei, le Mate X, qui est constitué d'un seul écran replié vers l'extérieur et paraît plus fragile à l'usage. Ce dernier sera commercialisé quelques semaines plus tard.

Un petit écran pour les notifications

Refermé, le Fold est compact et plutôt épais avec ses 17 millimètres, le double du Galaxy S10. Il est aussi plutôt lourd avec ses 260 grammes sur la balance. Il propose un format allongé inédit qui rappelle les téléphones des années 2000. On observe un espace entre les deux parties repliées qui ne se rabattent pas totalement l'une sur l'autre.

En position replié, les deux parties laissent apparaître un petit espace Crédit : RTL

L'écran en façade est petit. Il affiche une diagonale de 4,6 pouces avec deux bordures imposantes qui tranchent avec les standards de la téléphonie actuelle. Samsung nous a expliqué qu'il s'agissait d'un parti-pris afin de pouvoir l'utiliser plus facilement à une main. Le Fold est en effet très simple à manier d'une seule main en position refermée.

Mais toutes les applications ne s'y prêtent pas vraiment. Rédiger un message est assez compliqué à cause des tous petits caractères du clavier. Cet écran affiche une interface Android classique qui gagne plutôt à être utilisé comme un afficheur d'appoint pour lire les notifications et obtenir des informations rapides sans avoir à déplier le téléphone dans les transports en commun par exemple.

Le petit écran du Fold est pensé pour les usages d'appoint Crédit : RTL

Un écran de tablette, quelques avantages logiciels

Le Galaxy Fold montre tout son potentiel une fois déplié. Il est difficile de l'ouvrir à une main. Il faut utiliser les deux pour écarter les deux parties de l'écran aimantées entre elles. Reliées par une charnière flexible, elles composent un grand écran Oled de 7,3 pouces comparable à celui d'un iPad Mini auquel on aurait retiré les bordures. Cet écran généreux prend tout son sens pour visionner des vidéos et lire des articles sur le Web. Il est aussi très appréciable pour jouer. La diagonale rend justice à la technologie Oled de la dalle. L'expérience est comparable à celle d'une tablette que l'on pourrait glisser dans une poche.



Samsung met aussi en avant le bénéfice de l’écran pour les usages multitâches. Le Fold utilise une version d'Android adaptée à son format hybride qui permet d’afficher jusqu’à trois applications côte à côte pour les utiliser en même temps. Il est par exemple possible d'effectuer des copier-coller entre elles. Un porte-parole de la marque nous a confirmé qu'il devrait être possible de faire du "glisser-déposer" d'une application à une autre à l'avenir pour plus de fluidité.

Déplié, l'écran du Fold fait la taille d'une petite tablette Crédit : RTL

L’autre avantage du grand écran du Fold, c’est la continuité entre les applications. On peut commencer une vidéo sur le petit écran et la poursuivre sur le grand écran simplement

en dépliant le téléphone et inversement. Mais toutes les applications ne sont pas encore compatibles et il faut passer par les paramètres du téléphone pour activer la fonction.

Plus fragile qu'un smartphone classique ?

Samsung assure que le Fold peut être ouvert et refermé plus de 200.000 fois sans faillir. Cela correspond à plus de 180 ouvertures quotidiennes pendant trois ans. La pliure du milieu n’est pas totalement transparente. Protégée par un film plastique, elle se voit plus ou moins

en fonction de l’éclairage et des reflets. Des testeurs américains ont endommagé l'écran de certains modèles prêtés par Samsung en avant-première, en pensant qu'il s'agissait d'un film de protection classique. Samsung a depuis expliqué que cette couche était nécessaire pour protéger l'écran souple dans la durée.



Contrairement aux autres smartphones haut de gamme, le Fold n'est pas protégé par un indice de protection, il n'est donc pas étanche. Mais il est vendu avec un abonnement d'un an au programme d'assurance Samsung Care. Samsung fournit aussi une paire d'écouteurs sans-fil Galaxy Buds d'une valeur de 149 euros et une coque de protection. Le Fold sera disponible le 3 mai au prix de 2.020 euros.