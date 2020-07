VIDÉO - La Nasa dévoile un teaser de la prochaine mission sur Mars

publié le 27/07/2020 à 16:23

La Nasa a dévoilé une vidéo, dimanche 26 juillet, à propos de la prochaine mission de l'agence sur Mars. On y retrouve "Perseverance" le rover et "Ingenuity" l'hélicoptère. Le lancement de la fusée "Atlas V" est prévu le 30 juillet.

La mission a pour objectif d'envoyer deux nouveaux engins destinés à collecter des informations sur une éventuelle présence de vie passée sur la planète rouge.

Le décollage est programmé le 30 juillet à Cap Canaveral en Floride. Le voyage durera 7 mois pour atteindre Mars. L'arrivée sur le sol martien est estimée au 18 février 2021.

Les engins d'explorations atterriront dans le cratère Jezero, un bassin de 45 kilomètres de diamètre au niveau de l'équateur martien. C'est ici que d'après la NASA, ils ont le plus de chance de prouver que la vie a existé sur la quatrième planète du système solaire.

C'est la fusée "Atlas V" qui embarquera les deux engins d'exploration. Leur but est de collecter un maximum d'informations sur la planète et sa composition. La NASA espère d'ailleurs pouvoir rapporter des échantillons sur Terre afin de les étudier.

La vidéo est finalement peu informative et s'adresse principalement à un jeune public. La Nasa met souvent en avant ses réalisations pour améliorer l'image de l'agence.

On souhaite à Perseverance et Ingenuity "Bon Voyage !"