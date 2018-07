VIDÉO - Kitty Hawk Flyer, la voiture volante de Larry Page bientôt disponible

publié le 25/04/2017 à 16:50

La voiture du futur se précise. Kitty Hawk, une startup de la Silicon Valley soutenue par le cofondateur de Google, Larry Page, a publié lundi 24 avril une vidéo montrant les premiers essais du Flyer, un engin volant qui pourrait débarquer sur le marché d'ici la fin de l'année. Au carrefour d'un zodiac et d'un Speeder Star Wars, le Flyer est une plateforme en forme de toile d'araignée propulsée par huit rotors et reposant sur deux flotteurs. La machine pèse une centaine de kilos et ne peut accueillir qu'une personne, à califourchon sur la partie centrale.



Pas besoin de permis pour piloter le Flyer. Deux heures de formation suffisent. Il ne peut se déplacer qu'au-dessus de l'eau douce à une vitesse de près de 40 km/h. Il atterrit et décolle à la verticale comme un hélicoptère après avoir virevolté dans les airs, comme le montre la vidéo. Les fondateurs du Flyer espèrent qu'il va "changer l'avenir du transport individuel". Son prix ne sera dévoilé qu'au moment de sa commercialisation. Kitty Hawk a annoncé qu'elle offrait une adhésion de trois ans pour 100 dollars aux personnes désireuses de figurer sur une liste d'attente et de bénéficier d'une réduction sur le prix de vente.

Flyer est pensé comme une solution au trafic de plus en plus congestionné des grandes métropoles. De nombreuses entreprises ont déjà investi ce créneau dans la Silicon Valley et ailleurs. Airbus, Uber, Terrafugia, Liium Jet...Les annonces se multiplient tandis qu'une réflexion est déjà menée sur la réglementation de ces engins d'un nouveau genre qui semblent tout droit sortis de films de science-fiction.