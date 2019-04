VIDÉO - Jeux vidéos : la Game Boy fête ses 30 ans

publié le 19/04/2019 à 20:42

Après avoir marqué plusieurs générations de joueurs, la Game Boy va souffler sa trentième bougie ce dimanche 21 avril. Au travers de ses jeux devenus cultes comme Mario, Tetris ou encore Pokemon, cette console tient une place toute particulière dans l'histoire des jeux vidéos. "Quand la GameBoy est sortie en France dans les années 90, c'était la première fois qu'on pouvait se balader dans le métro avec des jeux !", souligne Philippe Dubois, président de l'association MO5.com.



Ce succès est le fruit du travail de deux ingénieurs : Gunpei Yokoi et Satoru Okada. Le premier cherchait à faire évoluer les game&watch, ces jeux électroniques qu'il a inventés quelques années auparavant, et le second à imposer l'idée d'une console à jeux interchangeables.

Munie de ses 4 piles, l'autonomie de la Game Boy dépassait 20 heures de jeu et son prix d'environ 590 francs (environ 90€), écrasaient la concurrence qui vendait ses consoles deux fois plus cher. Produit iconique des années 90, la Game Boy est devenue une véritable relique pour les quadragénaires d'aujourd'hui, nostalgiques de leur enfance.