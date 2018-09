publié le 13/09/2018 à 18:27

À défaut de surprendre les observateurs, les annonces effectuées par Apple mercredi soir lors de sa conférence de rentrée apportent un nouvel éclairage sur la stratégie du groupe dans la téléphonie. Sans surprise, trois nouveaux iPhone ont été dévoilés. Tout s'inspirent très fortement de l'iPhone X, lancé l'an passé pour célébrer le dixième anniversaire de l'iPhone. À l'époque, Apple l'avait présenté comme "le futur de l'iPhone". Le cru 2018 confirme que la marque à la pomme entend bâtir sur ses fondations à l'avenir.



Comme l'iPhone X, les iPhone Xs, Xs Max et Xr sont dotés d'un écran intégral occupant la quasi totalité de leur face avant, à l'exception d'une encoche noire dans laquelle sont logés les capteurs permettant de faire fonctionner leur caméra à selfie et le système de reconnaissance faciale Face ID, qui remplace le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Les trois modèles sont également dépourvus de bouton d'accueil principal. Ils se commandent par gestes, comme l'iPhone X. Ils possèdent aussi la même puce, Apple A12 Bionic, et la même unité d'intelligence artificielle.

Même s'ils se ressemblent, les nouveaux iPhone se distinguent sur certains critères, plus ou moins déterminants selon les utilisateurs, qui justifient a priori leur différence de prix. Dans leurs configurations initiales, l'iPhone Xr vaut 300 euros de moins que l'iPhone Xs et 400 euros de moins que l'iPhone Xs Max. Passage en revue de leurs principales différences.

1 - Trois tailles d'écran différentes

5,8 pouces pour l'iPhone Xs, 6,1 pouces pour l'iPhone Xr et 6,5 pouces pour l'iPhone Xs Max. Apple fait entrer l'iPhone dans l'ère des très grands écrans. La dernière génération proposait des diagonales allant de 4,7 à 5,8 pouces. L'iPhone Xs Max devient l'iPhone le plus grand jamais produit par la marque à ce jour. Apple entend ainsi séduire les amateurs de grands smartphones, plus portés sur la consommation de services, une des sources de revenus les plus dynamiques pour la marque derrière ceux de l'iPhone.

2 - Écran Oled vs LCD

L'iPhone Xr est équipé d'un écran "Liquid Retina". Un terme marketing qui désigne la technologie LCD, utilisée pour concevoir l'écran de l'iPhone jusqu'à l'iPhone 8. Sur le site d'Apple, on peut lire qu'il s'agit de l'écran "LCD le plus avancé du marché". On retrouve une résolution de 1792 x 828 pixels, la fonctionnalité True Tone qui ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction de la luminosité ambiante. Mieux que l'iPhone 8 sur le papier. Mais un cran en-dessous de l'iPhone X et de la gamme Xs qui bénéficient de dalles Oled, une technologie qui offre des contrastes infini et des couleurs plus vives.

3 - 3D Touch vs retour haptique

En revanche, l'écran de l'iPhone Xr ne dispose pas de la fonction 3D Touch, introduite sur l'iPhone 6s, qui permet de lancer des raccourcis en appuyant longtemps sur une application. On retrouve à la place un retour haptique comme sur le trackpad des derniers MacBook Pro ou sur l'écran de l'Apple Watch. Une fonction permet par exemple de lancer l'appareil photo en pressant simplement la partie inférieure de l'écran verrouillé. La gamme Xs bénéficie pour sa part de la fonction 3D Touch.

4 - Finitions et coloris

Les trois modèles sont équipés d'un dos en verre pour les rendre compatibles avec la charge sans-fil de norme Qi. Mais l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max bénéficient d'un cerclage en acier inoxydable à l'aspect plus premium que le pourtours en aluminium de l'iPhone Xr.

L'iPhone Xr est décliné en plusieurs coloris pop Crédit : Apple

Ce dernier est en revanche proposé dans des coloris plus pop (Red, jaune, blanc, corail, noir et bleu) que la gamme Xs, seulement déclinée en or, gris sidéral et argent.

5 - L'étanchéité

Les nouveaux iPhone se distinguent également sur un critère important dans cette gamme de prix : l'étanchéité. Les iPhone Xs et Xs Max sont certifiés IP68. Cela signifie qu'ils peuvent rester immergés jusqu'à deux mètres durant une trentaine de minutes. De son côté, l'iPhone Xr peut seulement demeurer sous un mètre d'eau l'espace d'une demi-heure.

6 - L'appareil photo

La gamme Xs bénéficie d'un double capteur photo 12 Mpx à l'arrière composée d'un appareil grand angle et d'un téléobjectif. Dépourvu de second module caméra (et donc de zoom optique), l'iPhone Xr dispose en revanche du même capteur grand angle qui offre quasiment les mêmes performances. L'iPhone Xs possède cinq fonctions en mode portrait contre trois pour l'iPhone Xr.

Apple présente le double capteur photo de l'iPhone Xs Crédit : Apple

Sinon, les trois modèles partagent la gestion du HDR intelligent, la vidéo 4K, la vitesse de déclenchement et de mise au point, l'effet bokeh et l'ajustement de la profondeur après la prise de vue. Ils sont équipés de la même caméra frontale TrueDepth 7 Mpx à l'avant.

7 - La capacité

Pour la première fois, Apple va proposer des iPhone avec 512 Go d'espace de stockage. De quoi stocker des centaines de milliers de photos et télécharger des centaines d'applications sans s'inquiéter de la capacité disponible. Seuls les deux iPhone haut de gamme pourront en profiter. Et il faudra y mettre le prix : dans cette configuration, l'iPhone Xs vaut 1.559 euros et l'iPhone Xs Max 1.659 euros. L'iPhone Xr est, lui, disponible à partir de 859 euros en version 64, 128 ou 256 Go.